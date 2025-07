Gli Stati Uniti sospendono parzialmente la fornitura di armi all’Ucraina in base alla revisione del Pentagono

(Foto satellitare del Pentagono; courtesy NASA)

Il Pentagono sospende temporaneamente l’invio di sistemi di difesa aerea all’Ucraina per motivi logistici e ridotte scorte negli Stati Uniti, complicando il supporto militare nel conflitto e le strategie difensive di Kiev

Washington. Gli Stati Uniti stanno sospendendo la fornitura di alcuni tipi di armi all’Ucraina a causa delle preoccupazioni per un forte calo delle scorte nazionali di armi.

Il blocco riguarda specifici sistemi di difesa aerea, elementi fondamentali per contrastare gli attacchi da bombardieri o missili.

La revisione del Pentagono ha rivelato che le scorte di alcune armi precedentemente dichiarate sono troppo basse, scese sotto una soglia critica, quindi la loro consegna è stata sospesa, ha rivelato una fonte informata. La fonte originale è un’inchiesta pubblicata da Politico,

“Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi dell’America a seguito di una revisione del sostegno militare e dell’assistenza della nostra nazione ad altri paesi in tutto il mondo”, ha detto la vice portavoce della Casa Bianca Anna Kelly.

Non solo l’Ucraina, anche altri paesi alleati potrebbero risentire di questa scelta in termini di forniture. Il blocco rappresenta un rallentamento rispetto al piano iniziale che prevedeva un supporto più rapido e consistente.

Le forniture militari, in particolare quelle di difesa aerea, sono sempre delicate perché richiedono una produzione complessa e tempi di addestramento per il personale che le dovrà usare.

Non si escludono pressioni politiche o diplomatiche nei prossimi giorni per trovare nuove soluzioni.

Diverse nazioni hanno già espresso preoccupazione per l’effetto che questa sospensione può avere sulla tenuta delle difese ucraine, con rischi per la stabilità regionale.

In effetti, la necessità di garantire sicurezza all’interno degli Stati Uniti entra in tensione con l’impegno di supporto verso Kiev.

Per il futuro, gli ambienti militari americani lavorano per incrementare la produzione e rafforzare le scorte, ma i tempi restano lunghi.

La NBC riferisce, citando le sue fonti, che le armi le cui consegne sono state ritardate sono dozzine di missili intercettori Patriot, migliaia di proiettili di obice ad alto esplosivo da 155 mm, più di 100 missili aria-superficie AGM-114 Hellfire, più di 250 missili guidati GMLRS e dozzine di missili terra-aria Stinger, missili aria-aria AIM e lanciagranate.

Abele Carruezzo