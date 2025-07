L’ITF lancia l’allarme per i crescenti pericoli per i marittimi nello Stretto di Hormuz, nel Golfo di Oman e nelle acque israeliane

L’ITF spinge per lo status di bellico nei punti caldi del Golfo

Londra. La Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF,International Transport Workers’ Federation) ha espresso la sua preoccupazione al Gruppo Congiunto di Negoziazione (JNG, Joint Negotiating Group), che rappresenta i datori di lavoro marittimi, per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e i porti israeliani e ha chiesto che queste aree siano designate come Aree di Operazioni di Guerra (WOA,Warlike Operations Areas).

La mossa darebbe ai marittimi il diritto di rifiutarsi di entrare in queste zone e di essere rimpatriati in sicurezza e senza penalità.

“Ai marittimi viene chiesto di operare in una delle regioni più instabili e militarizzate”, ha dichiarato David Heindel, presidente della sezione marittimi dell’ITF. “Il nostro obiettivo è semplice: garantire che siano informati dei rischi, supportati con protezioni adeguate e abbiano il diritto di proteggersi”.

“C’è un innegabile aumento dell’attività militare”, ha aggiunto Heindel. “Il Golfo di Oman e lo Stretto di Hormuz hanno visto un costante accumulo di forze navali provenienti da diversi paesi. Gli attacchi con i droni, i sequestri di navi e gli scontri armati che coinvolgono la navigazione commerciale non sono più eventi isolati, ma fanno parte di uno schema sempre più pericoloso”.

L’ITF ha indicato diversi fattori che causano preoccupazione.

L’attività militare nella regione si è intensificata, mentre allo stesso tempo i principali assicuratori marittimi hanno già classificato queste acque come zone a rischio di guerra.

L’ITF ha avvertito che i marittimi sono stati messi sotto il fuoco incrociato di conflitti regionali in cui non hanno parte.

“Abbiamo sentito direttamente dai membri dell’equipaggio e dalle compagnie di navigazione che le navi mercantili stanno diventando bersagli”, ha detto Neven Melven, presidente dell’Unione dei marittimi della Croazia. “L’uso di missili e droni nelle vicinanze dei porti israeliani e lungo le principali rotte marittime riflette la natura asimmetrica dei conflitti moderni e mette a rischio i marittimi civili”.

Dichiarare le aree come WOA sbloccherebbe protezioni chiave: il diritto di rifiutare il passaggio, l’accesso all’indennità di rischio e al supporto di emergenza e, soprattutto, il diritto di essere rimpatriati in sicurezza.

Mark Dickinson, vicepresidente della sezione marittimi dell’ITF, ha dichiarato: “È significativo che i principali assicuratori marittimi abbiano già elencato queste acque come zone a rischio di guerra.

Le loro valutazioni si basano sull’intelligence di sicurezza, non su speculazioni. Se gli assicuratori riconoscono la minaccia, dovrebbero farlo anche gli armatori. E siamo onesti: se la regione non fosse davvero pericolosa, non ci sarebbe una presenza militare numerosa e sostenuta, navi armate e convogli navali. La contraddizione è evidente”.

L’ITF ha ribadito la propria volontà di proseguire il dialogo, sottolineando però che la sicurezza deve venire prima di tutto.

“Dichiarare queste aree come Aree Operative di Guerra – o almeno Aree ad Alto Rischio – dà ai marittimi il diritto di dire ‘no’ senza ripercussioni. Ci auguriamo che i datori di lavoro riconsiderino la loro posizione in uno spirito di responsabilità condivisa”, ha aggiunto Dickinson. “Nel frattempo, continueremo a sostenere i diritti, la sicurezza e la dignità dei marittimi, perché nessuno dovrebbe essere costretto a rischiare la propria vita senza scelta”.

Abele Carruezzo