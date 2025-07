Non confermato l’affondamento della Magic Seas attaccata dagli Houthi

(L’equipaggio della Magic Seas arriva in porto dopo l’abbandono della nave; foto courtesy Port Authority Gibuti)

Gli Houthi affermano che la nave è affondata dopo l’attacco di ieri, mentre l’equipaggio è stato messo in salvo

Port of Gibuti. Un portavoce dei militanti Houthi in Yemen ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la nave di proprietà greca la Magic Seas è affondata ieri nel Mar Rosso, meno di 24 ore dopo essere stata attaccata. Hanno fornito dettagli su un attacco coordinato e prolungato alla nave, promettendo di continuare il blocco di tutte le navi associate a Israele.

Non ci sono conferme indipendenti dell’affondamento della Magic Seas (63.000 dwt) da fonti internazionali, ma gli Houthi affermano di avere audio e video dell’affondamento, che non sono ancora stati rilasciati. In passato, il gruppo ha anche rivendicato prematuramente l’affondamento di navi.

La nave era gestita dalla greca Allseas Marine, che finora non ha commentato. La nave è stata costruita nel 2016 e i segnali AIS mostrano che era stata in Cina e aveva fatto scalo a Singapore. Era diretto al Canale di Suez.

EUNAVFOR Operazione Atalanta ha rilasciato un comunicato che conferma i dettagli dell’evacuazione dell’equipaggio. Ha detto che la nave si trovava a 51 miglia nautiche a sud-ovest di Hudaydah, nello Yemen, e che aveva coordinato il salvataggio dei 22 membri dell’equipaggio dalla nave. Hanno abbandonato la nave in una zattera di salvataggio e sono stati raccolti da una nave mercantile di passaggio.

L’Atalanta riferisce di essersi coordinata con la Guardia Costiera di Gibuti per garantire lo sbarco dell’equipaggio.

L’Autorità Portuale e delle Zone Franche di Gibuti riferisce che il salvataggio della nave portacontainer Safeen Prism ha portato l’equipaggio a Gibuti. I 22 marittimi si salvarono, tra cui un rumeno, un vietnamita e venti cittadini filippini.

L’Atalanta ha confermato che c’è stato un incendio a bordo della nave, mentre la società ha detto al UKMTO che la nave stava imbarcando acqua quando l’equipaggio ha abbandonato la nave.

Il portavoce degli Houthi, Yahya Sarei, si è rivolto ai social media per segnalare l’affondamento, affermando di aver avvertito la nave e di aver ‘permesso’ all’equipaggio di sbarcare. Ha detto che l’attacco è stato perché la compagnia di navigazione aveva inviato tre navi in Israele, tra cui una nave la scorsa settimana.

La comunità marittima è in tensione dopo l’attacco, che arriva mentre Donald Trump ha detto che Israele e Hamas sono vicini a un accordo su un cessate il fuoco di 60 giorni. Questo è stato il primo attacco a una nave commerciale nel 2025, anche se quest’anno gli Houthi avevano preso di mira navi da guerra statunitensi nel Mar Rosso.

Negli ultimi giorni è stato riferito che aziende come CMA CGM e MSC Mediterranean Shipping hanno rimandato alcune delle loro navi attraverso il Mar Rosso, ma il traffico rimane molto al di sotto dei livelli storici.

L’Atalanta esorta le navi a registrarsi presso di essa in modo da poter fornire il monitoraggio e la risposta più efficienti. Riferisce che l’operazione rimane impegnata a “garantire la protezione delle navi vulnerabili”, mentre le operazioni Aspides continuano a protezione ravvicinata, tra cui una nave portacontainer CMA CGM lo scorso 5 luglio. A giugno, Aspides ha dichiarato che in 16 mesi di attività, ha supportato più di 920 navi mercantili.

Abele Carruezzo