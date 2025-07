Houthi attaccano un’altra nave, la M/V Eternity C e uccidono quattro menbri dell’equipaggio

(La Eternity C abbordata pesantemente da poppa e affondata, 9 luglio; foto courtesy Vanguard Tech)

Dopo ripetuti attacchi da parte dei ribelli Houthi, la nave Eternity C ha perso propulsione e tre membri del suo equipaggio sono morti, secondo EUNAVFOR

Londra/Atene. Questa mattina, 9 luglio, la nave ha iniziato ad affondare e l’equipaggio ha abbandonato la nave in attesa dei soccorsi, secondo la Società di Consulenza per la Gestione del Rischio Marittimo Vanguard Tech.

L’Eternity C, battente bandiera liberiana, gestita dalla Grecia e operata da Cosmoship Management, era in navigazione da Berbera a Jeddah con un carico di soia e 22 membri dell’equipaggio a bordo (21 filippini e un russo) quando è stata attaccata da militanti armati a bordo a sud-ovest di Hodeidah, il porto yemenita controllato dalla fazione ribelle Houthi.

Il 7 luglio, la nave è stata attaccata tre volte da ben otto imbarcazioni che hanno sparato con armi leggere e RPG, provocando tre morti, due feriti, danni significativi alla sala macchine e perdita di propulsione, hanno riferito EUNAVFOR Operation Aspides e Vanguard Tech.

Le barche degli Houthi sono tornate per un quarto attacco l’8 luglio. Secondo quanto riferito, le scialuppe di salvataggio della nave sono state distrutte, lasciando l’equipaggio incapace di abbandonare la nave. Non ci sono navi da guerra nelle vicinanze per rispondere, e anche altre navi non sono stati in grado di aiutare a causa della continua minaccia di un attacco.

Secondo quanto riferisce Vanguard Tech, il direttore di macchina è tra i deceduti, insieme a un meccanico e un allievo macchinista; uno dei feriti, un elettricista, ha perso una gamba.

I ribelli Houthi dello Yemen devono ancora rivendicare la responsabilità dell’attacco all’Eternity C, ma l’evento si è verificato in una regione dominata dagli Houthi e il gruppo ha rivendicato un attacco quasi identico alla nave Magic Seas lo scorso fine settimana.

Vanguard Tech ha osservato che il proprietario di Eternity C ha molte altre navi che hanno fatto scalo nei porti israeliani, tra cui Haifa, che è sotto un remoto “blocco” da parte dei ribelli Houthi dello Yemen.

Intanto, gli Houthi hanno pubblicato un video del precedente attacco alla Magic Seas; mostra che la nave è stata abbordata dai militanti dopo che l’equipaggio ha abbandonato la nave. Come nei precedenti affondamenti degli Houthi, la rinfuse è stata minata con cariche esplosive per farla affondare.

“Questi attacchi dimostrano la continua minaccia che i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran rappresentano per la libertà di navigazione e per la sicurezza economica e marittima regionale”, ha detto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in una dichiarazione ieri. “Gli Stati Uniti sono stati chiari: continueremo a intraprendere le azioni necessarie per proteggere la libertà di navigazione e di navigazione commerciale dagli attacchi terroristici degli Houthi, che devono essere condannati da tutti i membri della comunità internazionale”.

Sia l’Eternity C che la Magic Seas facevano parte delle flotte commerciali le cui navi gemelle hanno fatto scalo nei porti israeliani nell’ultimo anno.

I marittimi filippini – che costituiscono uno dei più grandi bacini di marinai mercantili del mondo – sono stati esortati a esercitare il loro diritto di rifiutarsi di navigare in aree “ad alto rischio, simili alla guerra”, tra cui il Mar Rosso, dopo gli ultimi scioperi, ha dichiarato ieri il Dipartimento dei Lavoratori Migranti delle Filippine.

Il traffico marittimo attraverso la regione è diminuito di circa il 50% rispetto ai livelli normali dai primi attacchi degli Houthi nel 2023, secondo Jakob Larsen, responsabile della sicurezza e della protezione dell’associazione marittima BIMCO.

Abele Carruezzo

(Screenshot di un filmato condiviso dagli Houthi che mostra l’affondamento della M/V Magic Seas)

(Nel video, gli Houthi mostrano gli esplosivi piazzati sullo scafo della nave vengono fatti esplodere e la nave scivola affondando)