Marittimi della Eternity C dispersi nel Mar Rosso dopo che gli Houthi hanno affondato la nave

(La Eternity C abbordata pesantemente da poppa e affondata, 9 luglio; foto courtesy Vanguard Tech)

I rapporti indicano che ben 14 o 15 marittimi sono dispersi dopo essere entrati nel Mar Rosso

Londra. Gli Houthi dello Yemen si sono assunti la responsabilità dell’attacco alla nave portarinfuse Eternity C nel sud del Mar Rosso, la seconda nave attaccata dagli Houthi sostenuti dall’Iran questa settimana dopo mesi di calma.

Gli Houthi hanno rilasciato un filmato nella tarda serata di ieri che sembra mostrare l’attacco alla nave battente bandiera liberiana Eternity C nel Mar Rosso.

L’equipaggio della nave Eternity C è stato costretto a buttarsi in mare dalla loro nave dopo che i molteplici attacchi degli Houthi hanno lasciato la nave senza propulsione, gravemente danneggiata e affondata.

La situazione rimane confusa con molteplici sforzi di salvataggio, ma sembra che ben 14 o 15 membri dell’equipaggio, insieme ad alcuni membri del personale di sicurezza della nave, siano dispersi in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Aspides, all’ultimo conteggio, dice che “sei membri dell’equipaggio naufraghi sono stati recuperati dal mare, e almeno quattro marittimi morti”.

Ad aumentare la confusione c’è stata una dichiarazione non confermata degli Houthi che affermava che un gruppo delle sue forze speciali “ha risposto per salvare un certo numero di membri dell’equipaggio della nave, fornire loro cure mediche e trasportarli in un luogo sicuro”.

Fonti locali sono preoccupate che gli Houthi possano aver rapito parte dell’equipaggio dalla nave battente bandiera liberiana .La nave era diretta a nord nel Mar Rosso verso il Canale di Suez, mentre gli Houthi sostengono che la sua destinazione fosse Israele.

Si ritiene che la nave avesse un equipaggio di 22 persone a bordo, con i funzionari delle Filippine che affermano che 21 sono loro cittadini e uno proviene dalla Russia. I rapporti dicono che c’erano anche tre o quattro guardie di sicurezza private a bordo della nave che hanno ingaggiato gli Houthi in colpi di arma da fuoco durante l’attacco.

In una dichiarazione congiunta del settore, International Chamber of Shipping, BIMCO, European Shipowners, ECSA, INTERCARGO e INTERTANKO, hanno commentato gli ultimi sviluppi nel Mar Rosso: “Negli ultimi giorni, due navi sono state attaccate nel Mar Rosso. Una è affondata e l’altra ha subito ingenti danni. Queste navi sono state attaccate con spietato disprezzo per la vita di marittimi civili innocenti e, come inevitabile ma terribile conseguenza, i marittimi sono stati uccisi”.

Abele Carruezzo