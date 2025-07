Annullata la ricerca dell’equipaggio disperso dalla nave portarinfuse Eternity C

(La Eternity C mentre affonda; foto courtesy Houthi Military Media)

La ricerca dei marittimi dispersi dalla rinfuse greca colpita dagli Houthi è stata annullata

Atene. La decisione è stata presa “con riluttanza” dal proprietario della nave, secondo un’e-mail di Diaplous rilasciata nella tarda serata di ieri, domenica.

“Su richiesta del proprietario, Diaplous e Ambrey hanno dovuto terminare la loro ricerca del resto dell’equipaggio dell’Eternity C. La decisione di porre fine alle ricerche è stata presa dal proprietario della nave con riluttanza, ma ritiene che, in tutte le circostanze, la priorità debba essere ora quella di portare a terra le 10 anime recuperate vive e di fornire loro il supporto medico urgente di cui hanno bisogno”, ha scritto Diaplous Group in una nota.

Le società di Sicurezza Marittima Ambrey e Diaplous hanno così smesso di cercare nel Mar Rosso i membri dell’equipaggio della Eternity C da 36.800 dwt e del 2012, affondata dopo un attacco degli Houthi quattro giorni fa.

Il numero di presunti morti rimane poco chiaro e dipende da quanti membri dell’equipaggio della nave affondata sono in cattività con gli Houthi

Una missione di sicurezza privata guidata da Diaplous e Ambrey ha salvato i 10 sopravvissuti confermati, tra cui otto membri dell’equipaggio filippini e due guardie. Poi rientrata in un porto sicuro ieri, domenica.

Il 7 luglio, la nave portarinfuse Eternity C stava navigando a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest di Hodeidah quando è stata assaltata dai terroristi Houthi con più barchini.

La nave è stata poi colpita da diversi attacchi missilistici, disabilitando il motore e causandone l’allagamento. Si ritiene che quattro membri dell’equipaggio siano morti, 10 siano sopravvissuti e un numero non confermato sia stato salvato (catturato) dagli Houthi.

La dichiarazione dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Yemen conferma che quello che gli Houthi hanno descritto come un salvataggio era invece un rapimento di alcuni membri dell’equipaggio dell’Eternity C.

Le Forze navali europee, egiziane, saudite e cinesi sono tutte a pochi giorni di transito dall’area, ma nessuna risorsa governativa sembra essersi unita direttamente alla ricerca dei dispersi.

Intanto, la Marina degli Stati Uniti ha ridotto la sua presenza di sicurezza marittima nell’area del Mar Rosso dopo aver raggiunto un accordo bilaterale di cessate il fuoco con gli Houthi a maggio scorso.

Il pericolo per Eternity C potrebbe essere stato elevato a causa del profilo della flotta del proprietario: gli Houthi hanno precedentemente minacciato di attaccare gli interessi degli armatori che hanno navi che fanno scalo in Israele, e il proprietario di Eternity C ha almeno altre due navi che hanno scalato i porti israeliani. Per la Lloyd’s List. l’armatore potrebbe non aver firmato un contratto di un’assicurazione contro i rischi di guerra per questo particolare transito.

Abele Carruezzo