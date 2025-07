New York sollecita proposte per una nave per il trasporto di idrogeno

(Doreen Harris (NYSERDA): “Investire in modi innovativi per ampliare la fornitura di idrogeno pulito dove è necessario è un passo essenziale; foto courtesy NYSERDA)

Lo Stato sollecita proposte da parte di team di costruttori navali, progettisti e operatori navali per costruire o aggiornare una nave in grado di trasportare idrogeno pulito sulle vie navigabili di New York

New York. Lo Stato di New York si offre di fornire 3,9 milioni di dollari per sostenere la costruzione o l’ammodernamento di una nave per il trasporto di idrogeno pulito sui corsi d’acqua dello Stato.

Nell’ambito della sollecitazione, emessa lo scorso 9 luglio dall’Autorità per la Ricerca e lo Sviluppo Energetico dello Stato di New York (NYSERDA, New York State Energy Research and Development Authority), team di costruttori navali, progettisti navali e operatori svilupperanno proposte per costruire o adattare navi in grado di fornire un minimo di 20.000 kg di idrogeno pulito per spedizione con una distanza di consegna minima di 100 miglia nautiche.

NYSERDA ha dichiarato che le proposte saranno accettate dal team di progetto ammissibili composti da architetti marittimi o navali, cantieri navali e operatori navali nello Stato di New York.

Per qualificarsi, i possibili candidati devono collaborare con un fornitore di combustibile a idrogeno pulito. La nave o la nave proposta non dovrebbe essere alimentata a idrogeno.

NYSERDA ha dichiarato di preferire team con precedenti esperienze nella progettazione, costruzione e gestione di navi che trasportano idrogeno pulito o combustibili alternativi, o che hanno familiarità con le vie navigabili statali e i porti marittimi.

Inoltre, è richiesta una quota di costo minima di almeno il 50% da fonti di finanziamento non NYSERDA.

Le proposte devono essere presentate entro il 1° ottobre 2025.

“Investire in modi innovativi per scalare la fornitura di idrogeno pulito dove è necessario è un passo essenziale per garantire che questo combustibile emergente possa contribuire alla transizione verso l’energia pulita dello Stato di New York”, ha dichiarato Doreen M Harris, presidente e amministratore delegato di NYSERDA.

Questo progetto fa parte delle ambizioni dello Stato di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 utilizzando fonti di energia pulita.

Abele Carruezzo