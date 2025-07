Bilancio triste dopo l’attacco degli Houthi alla Eternity C: 16 sopravvissuti accertati, 9 presunti morti

(Foto courtesy Houthi Military Media)

I dieci membri dell’equipaggio salvati dalla nave Eternity C affondata sono arrivati sani e salvi in un porto dell’Arabia Saudita, concludendo l’odissea iniziata sette giorni fa

Londra (Aggiornamento). Sei membri dell’equipaggio filippini della nave sono stati estratti dall’acqua e portati in Yemen dai militanti Houthi che hanno affondato la nave, secondo un conteggio finale della società di gestione del rischio marittimo Vanguard Tech.

Si ritiene che almeno quattro membri dell’equipaggio siano morti per le ferite riportate nell’attacco iniziale, e altri cinque sono dispersi e ora si presume che siano morti (nove presunti decessi).

Tra le vittime ci sono sette filippini, una guardia di sicurezza russa e una guardia di sicurezza indiana. Il proprietario dell’Eternity C ha interrotto le ricerche dei restanti membri dell’equipaggio dispersi, secondo l’avviso di sicurezza marittima Diaplous Group.

Il Governo del Regno Unito ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato dei membri dell’equipaggio prelevati dalle forze Houthi. Il Regno Unito ha osservato che i membri dell’equipaggio non avevano alcun legame con il conflitto israelo-palestinese, che motiva la campagna anti-nave degli Houthi, e ha definito l’attacco alla loro nave un atto terroristico.

La Eternity C è stata la quarta nave affondata dalle forze Houthi e la seconda in una settimana, dopo l’attacco alla Magic Seas del 6 luglio.

Tutte e quattro le navi attaccate e distrutte dalle forze Houthi sono state colpite da molteplici modalità di assalto, tra cui missili, bombe e (in tre casi) cariche piazzate a mano. Una quinta nave, la petroliera Sounion, non è riuscita ad affondare nonostante i gravi danni ed è stata recuperata con successo, evitando una grave fuoriuscita di petrolio.

L’impatto ambientale di questi affondamenti è ancora in fase di valutazione. Le immagini satellitari ottenute durante il fine settimana mostrano chiazze di petrolio che si estendono dai siti dei relitti della Magic Seas ed Eternity C, come ci si aspetterebbe dalle perdite dai loro serbatoi bunker.

Abele Carruezzo