Gli Houthi rubano il greggio da una petroliera finanziata ONU

(Nave cisterna Yemen, ex nome Nautica; foto courtesy ONU)

Londra. Lloyds List, riprendendo un articolo da giornali yemeniti, evidenzia che l’amministrazione Houthi nello Yemen sta sottraendo petrolio greggio da un impianto di stoccaggio galleggiante di petrolio gestito dalle Nazioni Unite al largo di Ras Isa.

Il caso non sorprende gli osservatori dello Yemen che per troppo tempo hanno sottolineato la capacità degli Houthi di sfruttare i programmi di aiuto finanziati dalle Nazioni Unite a proprio vantaggio economico e politico.

Il petrolio rubato dagli Houthi proveniva originariamente dal giacimento petrolifero yemenita di Marib ed era stato immagazzinato nella Foating Production Storage and Offloading, FSO Safer (IMO 7376472), un impianto galleggiante di stoccaggio del petrolio ormeggiato al largo di Ras Isa.

Questa infrastruttura non opera più da quando gli Houthi hanno conquistato l’area costiera intorno a Ras Isa e Hodeidah nel 2015, e la Safer Exploration and Production Operations Company (SEPOC) ha smesso di pompare il greggio Marib, poiché non poteva più venderlo.

A questo punto, la FSO Safer è rimasta con 1,14 milioni di barili di petrolio, che oggi valgono quasi 80 milioni di dollari. Trattenendo il petrolio, ma non potendo venderlo, gli Houthi hanno anche impedito la manutenzione della FSO Safer, il cui carico è diventato progressivamente più volatile man mano che le condizioni della nave si deterioravano, minacciando un’esplosione e una catastrofe ambientale.

Nel 2022, gli Houthi hanno finalmente accettato un accordo con le Nazioni Unite, in base al quale il petrolio a bordo della Safer è stato trasferito alla VLCC Yemen (IMO 9323948), una petroliera che è stata acquistata per lo scopo specifico.

Non c’è stato alcun ulteriore accordo per procedere né con la rimozione e il recupero della FSO Safer, né con lo smaltimento del greggio ora trasferito sulla Yemen, la cui proprietà è stata contesa tra gli Houthi e la SEPOC. Così, negli ultimi due anni, la FSO Safer è rimasta in situ, con la VLCC Yemen ormeggiata nelle vicinanze e ancora a pieno carico.

Nel frattempo, la proprietà della nave Yemen è stata trasferita gratuitamente alla SEPOC, anche se l’ONU ha continuato a pagare direttamente l’equipaggio e la manutenzione a bordo della nave.

Dopo i recenti attacchi israeliani ai moli e agli impianti petroliferi di Hodeidah, Ras Isa e Salim, il petrolio a bordo della VLCC Yemen ha perso valore sul mercato. Anche se i moderni impianti di raffinazione e trasbordo sono stati distrutti, osservatori affermano che operatori locali hanno ancora la capacità di “bruciare” il petrolio greggio in prodotti scarsamente distillati, per i quali – nonostante la scarsa qualità – c’è un mercato locale che li domanda.

Lo scorso 8 giugno, la petroliera costiera Seastar-1 (IMO 9163283) è stata vista accanto alla Yemen, mentre trasportava petrolio, e successivamente è stata vista scaricare a Ras Isa.

Lloyd’s List ha riferito che prima dell’8 giugno, la petroliera Yemen aveva anche imbarcato prodotti petroliferi russi con il sistema di trasferimento ship-to-ship.

L’ONU ha formalizzato una protesta contro i trasferimenti di petrolio russi, che devono essere stati effettuati con l’aiuto dell’equipaggio yemenita e che presumibilmente ha costretto dirigenti ONU all’autorizzare tale operazione. Sarebbe anche possibile per il petrolio greggio essere trasportato a breve distanza fino a Ras Isa utilizzando piccole petroliere.

Dato che la VLCC Yemen ha ora un equipaggio pagato dalle Nazioni Unite e la nave stessa è di proprietà della SEPOC del Governo yemenita, potrebbe essere difficile frenare il futuro travaso di greggio di cui gli Houthi hanno molto bisogno.

Abele Carruezzo

(La Safer, Yemen e la Seastar-1 al largo di Ras Isa, 8 giugno; foto courtesy Sentinel-2/CJRC)