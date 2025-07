La strategia marittima degli Stati Uniti vacilla

(Foto courtesy Uff. Stampa Casa Bianca)

Trump licenzia il consigliere per la costruzione navale della Casa Bianca; non si fermano le ‘variabili’ di Trump tra dazi imposti a tutto il mondo e la pace solo annunciata tra Ucraina-Russia e Israele-Hamas

Washington. Due alti funzionari del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca hanno lasciato i loro incarichi nei giorni scorsi, secondo fonti accreditate presso la Casa Bianca; settore quello della sicurezza che ha già sofferto tagli negli ultimi mesi.

Ian Bennitt, direttore senior per la Capacità Marittima e Industriale, e Brian McCormack, Capo di Gabinetto dell’NSC (National Security Council), sono stati entrambi esonerati dai loro incarichi la scorsa settimana.

Bennitt dovrebbe accettare un incarico nel settore privato, mentre McCormack dovrebbe diventare Capo dello staff del Senatore repubblicano Bill Hagerty, alleato di Trump.

Anche se non è chiaro quale impatto immediato le mosse avranno sulla politica di sicurezza nazionale, gli attuali esoneri seguono molteplici ‘ondate di licenziamenti’ che a volte hanno intaccato il morale e lasciato a se stesso il Consiglio Nazionale per la Sicurezza (NSC).

Alcune sezioni dell’NSC sono state eliminate, mentre altre – come quelle che sovrintendono al Medio Oriente e all’Africa – sono state unite, secondo diverse fonti giornalistiche che hanno familiarità con la Casa Bianca.

Sono rimasti pochissimi alti funzionari dell’NSC che sono stati assunti all’inizio dell’amministrazione del presidente Donald Trump. McCormack e Bennitt sono stati tra gli ultimi a resistere.

L’esonero (dimissioni volontarie) di Bennitt è particolarmente significativa data l’attenzione iniziale dell’amministrazione Trump sulla rivitalizzazione della Marina degli Stati Uniti e sulla ricostruzione della ‘Capacità Marittima’ del paese.

Trump, tra la scenografia mediatica, nell’aprile scorso, aveva firmato un ordine esecutivo volto a rilanciare la cantieristica navale nazionale e ridurre la presa della Cina sull’industria marittima globale. La Casa Bianca aveva indicato l’istituzione di un Ufficio Marittimo presso l’NSC come segno del suo impegno per l’industria.

Ma all’inizio di luglio, cinque dei sette dipendenti di quell’ufficio se ne erano andati, riferisce il Wall Street Journal.

Ora c’è una maggiore enfasi sugli Affari Marittimi al Dipartimento di Stato e all’Office of Management and Budget, un’agenzia separata della Casa Bianca che aiuta a decidere le priorità politiche del presidente e come pagarle.

Anna Kelly, portavoce della Casa Bianca, ha indicato che l’amministrazione è ancora concentrata sulla costruzione navale.

“La cantieristica navale americana è stata trascurata per decenni sotto presidenti falliti come Joe Biden, ma il presidente Trump sta dando la priorità a questo settore vitale per rafforzare la sicurezza economica e nazionale del nostro paese”, ha detto in una nota la portavoce Anna Kelly.

Il tumulto all’ NSC è iniziato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, quando diversi membri dello staff sono stati considerati sleali verso l’amministrazione.

Dopo una lenta emorragia di licenziamenti per tutta la primavera, l’NSC è stato decimato da un’epurazione di massa di dipendenti di vari ranghi alla fine di maggio. Dopo essere entrata in carica a gennaio, l’amministrazione Trump ha licenziato quasi tutti i residui dell’NSC dall’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden.

L’NSC, che svolge un ruolo centrale nella formulazione e nel coordinamento della politica di sicurezza nazionale in alcune amministrazioni, è ora passato in secondo piano rispetto al Pentagono, al Dipartimento di Stato e alla comunità dell’ Intelligence, secondo diversi funzionari statunitensi.

Nelle ultime settimane, l’NSC ha iniziato ad assumere; ha ingaggiato un ex ufficiale delle operazioni speciali dell’Esercito con una significativa esperienza nel mondo degli affari, che una volta ha supervisionato un grande forum di investimento tra Stati Uniti e Russia per gestire la politica in Europa e Russia presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale.

La nomina di Charles McLaughlin, un ex allievo del primo mandato del presidente Donald Trump, è un’ulteriore prova che il presidente è affamato di promuovere gli interessi commerciali degli Stati Uniti in Russia e Ucraina, anche se il conflitto tra le due nazioni continua senza sosta.

Si prevede ancora la partenza volontaria di altri membri dello staff dell’NSC, nei prossimi giorni e settimane.

Abele Carruezzo