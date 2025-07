Il porto israeliano di Eilat rischia la chiusura a causa di una disputa fiscale e di un collasso causato dalla guerra

(Port of Eiliat; foto courtesy Port Authority)

Il porto di Eilat, pieno di debiti, chiuderà domenica; il Comune di Eilat ha sequestrato i conti bancari del porto del Mar Rosso a causa di debiti fiscali di oltre 600.000 NIS (New Israeli Shekel)

Port of Eilat. E’ noto che gli Houthi stanno causando danni non trascurabili al commercio israeliano. La Banca d’Israele – in un suo rapporto – rileva che la crisi del Msar Rosso sta ha causato danni al commercio internazionale e da ultimo il porto di Eilat è sotto tiro dei missili degli Houthi, come quello di stamane che ha causato un drammatico crollo delle attività in seguito alla guerra a Gaza.

Intanto, il porto di Eilat chiuderà domenica prossima, dopo che il Comune di Eilat ha sequestrato i suoi conti bancari a seguito del mancato pagamento delle tasse comunali, che sono stimate in 600.000-700.000 shekel al mese.

Il porto non è stato pienamente operativo dallo scoppio della guerra e dalla minaccia di attacchi degli Houthi alle navi che utilizzano il Mar Rosso.

La chiusura del porto – una gateway marittima israeliana sul Mar Rosso – sarà un duro colpo per la Marina israeliana, che ha utilizzato le sue strutture dall’inizio della guerra e per le esportazioni di potassio dalla Dead Sea Works della ICL (ex Israel Chemicals Ltd).

Inizialmente il porto di Eilat ha sperato in un accordo con il Comune, grazie al negoziato con il Sindaco. Ma una lettera dell’Autorità Nazionale per le Emergenze afferma: “A seguito della chiusura del porto di Eilat per le operazioni in corso e della situazione economica in cui si è trovato a causa della continua crisi, il Comune di Eilat ha notificato alla direzione del porto il sequestro di tutti i conti bancari del porto a causa di debiti finanziari nei confronti del Comune. A causa di ciò, è stato ricevuto un avviso dall’Autorità Marittima e Portuale che il porto di Eilat dovrebbe chiudere e cessare tutte le attività a partire da domenica prossima”.

Questo significa fermare tutte le attività portuali; disabilitare i rimorchiatori e le navi del porto; l’interruzione dell’assistenza alla Marina israeliana sulla scena del Mar Rosso; fermare l’esportazione di potassio dagli impianti ICL; interruzione degli aiuti al porto EAPC (Europe Asia Pipeline Company).

Se la situazione continua, si prevede un declino delle attrezzature del porto e danni a lungo termine alla continuità del suo funzionamento a causa del fermo-attività di gru, sistemi elettrici, ecc.

La lettera/rapporto è stata inoltrata anche al Ministero dei Trasporti, il cui direttore generale Moshe Ben Zaken ha convocato una riunione di emergenza sull’argomento, con la partecipazione dei Ministeri del Governo, del Comune di Eilat e del Porto, al fine di scongiurare la chiusura prevista.

Nonostante il precedente sostegno statale, comprese le garanzie sui prestiti e le tariffe differite per gli utenti, il Governo sta ora facendo pressione sugli operatori privati del porto, i fratelli Nakash, per saldare i loro debiti.

I fratelli Nakash hanno acquistato i diritti per gestire il porto di Eilat per 15 anni nel 2012, con un’opzione di estensione di 10 anni, per 120 milioni di NIS. I fratelli Nakash sono stati gli unici offerenti alla fine del processo di gara con fonti del settore che ritengono di aver pagato una piccola somma per i diritti, con profitti stimati del valore di centinaia di milioni di shekel.

Quando è iniziata la guerra, il porto si è specializzato nell’importazione di veicoli, con il 50% delle auto portate in Israele scaricate sul piazzale di Eilat. Inoltre, nell’area portuale è operativa anche una linea EAPC per il trasporto di petrolio greggio e l’esportazione di fertilizzanti e minerali. Secondo i dati rivelati nelle analisi del Comitato Economico della Knesset, i proprietari dei porti hanno ritirato un dividendo di 162 milioni di shekel nei quattro anni precedenti la guerra.

A giugno scorso, il Gabinetto ha votato un piano di compensazione per il porto di Eilat, che sarebbe stato risarcito fino a 15 milioni di shekel, a condizione del pagamento delle tariffe di utilizzo che il porto deve ancora pagare allo Stato dallo scoppio della guerra, per un valore di oltre 3 milioni di shekel.

Inoltre, il porto sta lavorando per rafforzare i legami commerciali con i porti di Egitto e Giordania, formulando al contempo nuove iniziative nel campo del trasporto marittimo, con l’obiettivo di promuovere e rafforzare il processo di pace e l’economia israeliana.

Abele Carruezzo