La Russia cerca ispettori per controllare le navi in arrivo

Le navi che arrivano nei porti russi del Baltico saranno controllate per verificare la presenza di esplosivi prima dell’attracco

Mosca. La Federal State Unitary Enterprise, FSUE Rosmorport – operatore portuale russo – ha indetto una gara d’appalto per la ricerca di ispettori per le navi in arrivo nei suoi porti baltici.

Secondo il Moscow Times, le ispezioni controlleranno sotto la linea di galleggiamento e la parte inferiore delle carene delle navi, alla ricerca di oggetti sconosciuti e possibili esplosivi.

Il giornale sottolinea che la gara d’appalto è stata lanciata dopo una serie di incidenti inspiegabili nei porti marittimi.

L’ultimo è avvenuto due settimane fa quando la nave metaniera Eco Wizard ha avuto quella che le Autorità hanno segnalato come una piccola perdita di ammoniaca, durante il carico.

Il giornale riferisce che il canale Telegram Baza ha definito l’incidente un sabotaggio e ha detto che c’era stata un’esplosione.

Il rapporto dice che c’erano due fori trovati nello scafo e che il metallo era piegato verso l’interno, suggerendo che provenisse da una forza esterna.

La prima nave danneggiata è stata a febbraio, sempre accanto al terminal di Ust-Luga. I rapporti ufficiali hanno cercato di minimizzare l’incidente, ma le Autorità locali si sono affrettate a definirlo un sabotaggio.

Il Moscow Times riferisce anche che la Rosmorport sta offrendo quattro contratti per un valore totale di 39,5 milioni di dollari per le ispezioni subacquee.

Le aziende utilizzeranno apparecchiature sonar, veicoli senza pilota e altri strumenti e saranno responsabili dell’analisi delle immagini, alla ricerca di possibili esplosivi.

Ispezioneranno l’elica e il sistema del timone, i propulsori, il bulbo di prua, le casse di zavorra e altre aree subacquee.

I contratti sono suddivisi nei diversi porti, per un totale di quattro porti. Uno copre San Pietroburgo, un altro Ust-Luga e Primorsk, un terzo per Vysotsk e Vyborg e infine Kaliningrad.

Le aziende hanno tempo fino al 24 luglio per partecipare all’asta. I vincitori saranno comunicati il 4 agosto.

La Federal Agency for maritime and river Transport – FSUE Rosmorport – gestisce lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto marittimo russe e la competitività dei porti marittimi russi.

Abele Carruezzo