IMO NZF: L’industria ha bisogno di chiarezza, semplicità e dettagli sui premi, afferma ICS

L’International Chamber of Shipping (ICS), un’associazione di categoria che rappresenta oltre l’80% della flotta mercantile mondiale, ha esortato l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) delle Nazioni Unite a chiarire le questioni relative al nuovo Net-Zero Framework (NZF)

Londra. Lo scorso aprile, gli Stati membri dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) hanno compiuto un passo storico approvando il Net-Zero Framework, il primo prezzo globale delle emissioni al mondo per un intero settore.

Si tratta di un passo fondamentale verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale, che l’ICS ha sostenuto e sostenuto pienamente, ha dichiarato l’associazione di categoria.

Pur essendo pienamente favorevoli, gli armatori nutrono ancora preoccupazioni reali su quanto potrebbero diventare complicate le nuove regole, in particolare le imprese di piccole e medie dimensioni, che potrebbero avere difficoltà con i costi di conformità.

Finora, l’attenzione si è concentrata sulle sanzioni per le emissioni (“i bastoni”), ma saranno altrettanto importanti incentivi chiari (“le carote”) per combustibili più puliti.

Sono questi incentivi che motiveranno i produttori di carburante a fornire i nuovi combustibili e le infrastrutture che consentiranno al trasporto marittimo di raggiungere gli obiettivi, secondo l’ICS.

I Governi devono anche stabilire rapidamente standard chiari per questi combustibili più puliti. Ciò rassicurerà i produttori di carburante che ha senso investire in infrastrutture per i combustibili verdi, ha sottolineato l’ICS.

Il prossimo ottobre, l’IMO dovrebbe adottare queste misure e fornire dettagli su come funzioneranno questi incentivi. Gli armatori e i produttori di energia hanno bisogno di certezze in merito per poter investire con fiducia in tecnologie più pulite.

L’IMO deve adottare formalmente il Net Zero Framework in ottobre per inviare un segnale chiaro all’industria e fornire l’incentivo necessario per produrre questi combustibili più puliti. L’industria ha bisogno di chiarezza, semplicità e dettagli sui vantaggi”, ha commentato Thomas A. Kazakos, segretario generale dell’ICS.

“Chiediamo inoltre a coloro che hanno schemi unilaterali e regionali, come l’EU ETS, di accettare di avere un sistema chiaro e trasparente nell’ambito dell’IMO. Questo è fondamentale se vogliamo rispettare i tempi stabiliti”.

L’ICS ha presentato all’IMO proposte per contribuire a chiarire tali questioni, tra cui la richiesta di sostituire la parola “può” con “deve” per garantire l’invio di un segnale più chiaro al mercato.

Inoltre, l’ICS ha risposto alla consultazione della Commissione europea, incoraggiandola a sostituire l’EU ETS con l’IMO NZF non appena sarà adottato.

L’ICS ha affermato che l’UE dovrebbe cercare di evitare qualsiasi doppio onere per gli operatori marittimi, finanziario o amministrativo, a seguito della prevista adozione dell’IMO NZF.

“Regole chiare e semplici sono essenziali affinché il trasporto marittimo passi con successo e rapidamente allo zero netto”,ha concluso l’International Chamber of Shipping.

Abele Carruezzo