Israele risponde attaccando obiettivi degli Houthi nel porto yemenita di Hodeidah

(Foto courtesy IdF)

La risposta di Israele non si è fatta attendere attaccando obiettivi Houthi nel porto yemenita di Hodeidah e avverte i terroristi e lo Yemen che “Avrete lo stesso destino di Teheran”

Tel Aviv. Forze di difesa israeliane (Idf), con l’Esercito hanno attaccato obiettivi Houthi nel porto yemenita di Hodeidah nel suo ultimo assalto contro i militanti sostenuti dall’Iran, che hanno colpito navi dirette in Israele e lanciato missili contro di esso. Lo riferisce Idf con una nota diffusa su Telegram.

Tra gli obiettivi presi di mira, infrastrutture militari e navi militari utilizzate per scopi militari, contenitori di carburante e distruggendo un molo che era stato ricostruito dopo i danni subiti in precedenti attacchi.

Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha riferito che l’Esercito sta “contrastando con forza qualsiasi tentativo di ripristinare l’infrastruttura terroristica precedentemente attaccata”.

La tv Al Masirah, gestita dagli Houthi, ha riferito ieri che è in corso una serie di attacchi al porto, senza fornire alcun dettaglio.

In una dichiarazione, l’Esercito israeliano ha detto che il porto che ha attaccato è stato utilizzato “tra le altre cose, per trasferire armi dal regime iraniano, che vengono poi utilizzate dagli Houthi per eseguire attacchi terroristici contro lo Stato di Israele e i suoi alleati”.

Da quando è iniziata la guerra di Israele a Gaza contro il gruppo militante palestinese Hamas nell’ottobre 2023, gli Houthi allineati all’Iran hanno attaccato le navi nel Mar Rosso in quelli che dicono essere atti di solidarietà con i palestinesi.

Israele ha risposto lanciando attacchi contro gli Houthi, che controllano le parti più popolose dello Yemen, compreso il vitale porto di Hodeidah.

“Come ho chiarito, il destino dello Yemen è lo stesso di quello di Teheran. Gli Houthi pagheranno un prezzo pesante per il lancio di missili verso lo Stato di Israele”, ha sottolineato Katz.

All’inizio di luglio, gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità di un attacco alla nave greca Eternity C che, secondo i funzionari marittimi, ha ucciso quattro delle 25 persone a bordo.

A maggio, gli Stati Uniti hanno annunciato un accordo a sorpresa con gli Houthi in cui hanno accettato di fermare una campagna di bombardamenti contro di loro in cambio della fine degli attacchi navali, anche se gli Houthi hanno detto che l’accordo non includeva la conservazione di Israele.

La roccaforte degli Houthi è a Sana’a e controllano l’affaccio sul Mar Rosso, porta d’accesso da e per il transito attraverso il Canale di Suez. In seguito allo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023, gli Houthi hanno espresso solidarietà al movimento palestinese, attaccando le navi in transito nel Mar Rosso, da dove transita circa il 15 per cento del traffico mondiale.

Abele Carruezzo