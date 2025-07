L’ossessione di Trump per i minerali rari

(Foto courtesy DeepGreen)

L’amministrazione Trump riaccende l’estrazione mineraria dal profondo del mare

Washington. “Vogliamo aiutare il mondo ad abbandonare i combustibili fossili con il minor impatto possibile sui cambiamenti climatici e sull’ambiente”, affermava Gerard Barron, amministratore delegato australiano di una società allora nota come DeepGreen, a una riunione del 2019 dell’Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA, International Seabed Authority) affiliata alle Nazioni Unite.

Per un decennio Gerard Barron ha discusso regolamenti per consentire l’estrazione di ecosistemi marini profondi ricchi di biodiversità nelle acque globali.

E’ stato il leader di una delle startup minerarie più aggressive sui fondali marini invocando il riscaldamento globale per suscitare interesse nell’estrazione di rocce delle dimensioni di un avocado ricche di metalli per batterie per veicoli elettrici dal fondo dell’oceano.

Con l’amministrazione Trump, Barron ha cambiato paradigma a favore dei minirali critici proponendosi come risolutore davanti alla Commissione del Congresso americano.

La sua azienda, ribattezzata The Metals Company (TMC), americana, ma registrata in Canada, contribuirebbe a “garantire la sicurezza energetica e la competitività industriale degli USA per generazioni”, ha detto Barron. “La Cina è subito dietro”.

Ad aprile scorso, il presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che accelera le licenze statunitensi per l’estrazione mineraria sui fondali marini, contravvenendo il Diritto internazionale e per scatenare quella che l’amministrazione ha definito una “corsa all’oro” per “contrastare la crescente influenza della Cina”.

La Cina domina già la catena di approvvigionamento dei minerali rari sulla terraferma e TMC sta sfruttato con successo la ricerca del presidente degli Stati Uniti di metalli liberi dalla Cina, espressa come desiderio di dominio su Canada e Groenlandia.

I fondali marini globali, ha ripetutamente sottolineato TMC mentre faceva pressioni sui politici e sulla Casa Bianca, detengono le più grandi riserve stimate del pianeta di minerali come cobalto e nichel sotto forma di rocce nere chiamate noduli polimetallici. Questi coprono il fondo dell’Oceano Pacifico a miliardi.

A pochi giorni dall’ordine di Trump, la filiale statunitense di TMC ha presentato la prima domanda al mondo per perforare i fondali marini in acque internazionali, compresa un’area che concede in licenza all’ISA (International Seabed Authority). Presto è seguito un investimento di 85 milioni di dollari da parte di un importante trasformatore di metalli coreano.

In un istante, Trump ha spianato la strada a una corsa verso l’abisso per estrarre noduli, anche se la tecnologia di estrazione mineraria dei fondali marini rimane in fase di sviluppo e commercialmente non provata.

Intanto, delegati della Giamaica e della Cina hanno criticato Trump denunciandolo per “atti egemonici unilateralisti” poiché ha tentato di “sostituire gli standard globali con gli standard statunitensi”.

Anche una startup della Silicon Valley chiamata ‘Impossible Metals’, ha richiesto una licenza per esplorare e possibilmente estrarre noduli nelle acque statunitensi al largo delle Samoa americane, innescando il boom minerario dei fondali marini ossessionato da Trump.

La TMC di Barron ha detto agli investitori che prevede di iniziare l’estrazione entro un anno dal ricevimento della licenza; però, la tecnologia per estrarre minerali dal fondo marino a profondità di quattro chilometri (2,5 miglia) potrebbe essere lontana anni dall’essere implementata su larga scala.

Gli Stati Uniti non dispongono di una capacità metallurgica e potrebbero volerci anni per entrare in funzione nei pochi paesi al di fuori della Cina con il potenziale per raffinare i minerali dei noduli.

I paesi su cui TMC fa affidamento per l’estrazione e la tecnologia di lavorazione dei fondali marini sono tra i 169 paesi membri dell’ISA (più l’Unione Europea) che si oppongono all’estrazione mineraria unilaterale in acque internazionali.

Per gli analisiti del settore, data la rapida evoluzione delle batterie e di altre tecnologie pertinenti, c’è una grande incertezza sulla domanda futura di minerali critici l’industria mineraria dei fondali marini, nel suo complesso, deve affrontare una notevole opposizione da parte delle nazioni e delle organizzazioni preoccupate per i potenziali impatti ambientali negativi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare vieta l’estrazione mineraria unilaterale da parte di qualsiasi paese o società. Richiede inoltre all’ISA (International Seabed Authority) di amministrare i fondali marini globali a beneficio dell’umanità, con eventuali royalties derivanti dall’estrazione mineraria divise tra gli Stati membri. Gli Stati Uniti non hanno mai ratificato il trattato, anche se in generale hanno aderito alle sue disposizioni e partecipano ancora ai lavori dell’ISA in qualità di osservatori.

Una licenza di estrazione mineraria dei fondali marini degli Stati Uniti, tuttavia, richiederebbe a TMC di schierare navi costruite e di proprietà americana; navi capaci di raccogliere noduli quasi tutto il giorno sotto una pressione schiacciante lontano dalla costa. Non è chiaro come le aziende rispetteranno tale mandato e la relativa licenza; ci vorranno circa due anni per progettare i sistemi tecnici per supportare l’estrazione mineraria su larga scala.

Abele Carruezzo