CK Hutchison spinge che la scadenza dell’accordo sarà probabilmente prorogata a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Cina

(Foto courtesy Cosco)

L’accordo è diventato sempre più politicizzato nel mezzo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. CK Hutchison sta lavorando a prorogare la scadenza dell’accordo a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Cina

Panama City. Il piano del conglomerato di Hong Kong di vendere l’attività, che includerebbe due porti lungo il Canale di Panama, strategicamente importante, a un consorzio guidato da BlackRock e dalla compagnia di navigazione MSC di Gianluigi Aponte, è diventato politicizzato nel mezzo di un’escalation della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti.

È improbabile che il piano di CK Hutchison di vendere la maggior parte delle sue attività portuali da 22,8 miliardi di dollari venga finalizzato presto.

I negoziati per l’accordo, che copre 43 porti in 23 paesi, sono su base esclusiva tra CK Hutchison, controllata dal magnate di Hong Kong Li Ka-shing, e il consorzio per 145 giorni fino a domenica, secondo i termini annunciati a marzo.

Le parti potrebbero prorogare la scadenza per continuare i negoziati esclusivi; visto che i colloqui sull’accordo non porterebbero ancora alla firma del patto entro domenica. Anche la prima parte dell’accordo – la documentazione definitiva per la vendita di due operazioni portuali vicino al Canale di Panama – non è stata firmata entro la scadenza del 2 aprile fissata nell’annuncio di vendita.

Abele Carruezzo