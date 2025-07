Sparano su una nave battente bandiera delle Comore nel Mar Rosso, vicino allo Yemen

(Foto courtesy Googlo Maps)

Londra. La società britannica di Sicurezza Marittima Ambrey riferisce che persone non identificate in una barca di legno hanno sparato su una nave portabestiame battente bandiera delle Comore, ieri,

giovedì, nel Mar Rosso vicino allo Yemen.

La società di Sicurezza ha consigliato alle navi di non transitare a est delle isole Hanish, 30 miglia nautiche a nord-ovest di Mocha, una città portuale sulla costa yemenita del Mar Rosso, e di mantenere una distanza di sicurezza dall’attività di piccole imbarcazioni.

Ambrey ha aggiunto che la nave, in viaggio da Bosaso, in Somalia, a Jeddah, in Arabia Saudita, ha riferito di aver ricevuto istruzioni per procedere verso Mocha. Non è stato chiarito chi avesse dato le istruzioni.

Da quando la guerra di Israele a Gaza contro il gruppo militante palestinese Hamas è iniziata nell’ottobre 2023, il gruppo terroristico Houthi, allineato all’Iran, ha attaccato le navi nel Mar Rosso in quelli che definisce atti di solidarietà con i palestinesi.

Israele ha risposto lanciando attacchi contro gli Houthi, che controllano le parti più popolose dello Yemen, compreso il vitale porto di Hodeidah.

Non c’è stata alcuna rivendicazione immediata da parte degli Houthi per l’attacco di ieri, giovedì.

Abele Carruezzo