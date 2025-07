Giulia Marella, orgoglio veneziano al Mondiale ILCA 4 di Los Angeles

Una scalata di successo quella dell’atleta veneziana Giulia Marella, portacolori della Compagnia della Vela di Venezia, protagonista assoluta al Mondiale Youth ILCA 4 svoltosi a Los Angeles, dove ha conquistato un prestigioso ottavo posto assoluto.

Il campionato, tenutosi dal 19 al 27 luglio, ha radunato oltre 240 giovani veliste e velisti provenienti da tutto il mondo. Giulia ha affrontato il campo di regata con grinta e grande determinazione, affiancata negli Stati Uniti dal suo allenatore Mattia Pagani, che ha raccontato così l’esperienza: “È stato un campo molto impegnativo, con onda lunga, ‘chop’, corrente fino a 40 m/m e vento termico oscillante dai 10 ai 20 nodi. In tutte le 12 prove disputate, Giulia ha dimostrato una straordinaria regolarità e ha chiuso con un primo posto nell’ultima, decisiva giornata. Solo qualche imprecisione nella seconda giornata ha leggermente compromesso una performance complessivamente eccellente, in un contesto di altissimo livello tecnico.”

Ricordiamo che lo scorso giugno, Giulia è diventata campionessa europea femminile a Puck, in Polonia, e nel 2023 aveva preso parte al Mondiale Youth ILCA 4 a Viana do Castelo, in Portogallo, conquistando il 30° posto assoluto e il 6° tra le italiane.

Grande la soddisfazione della Compagnia della Vela, come sottolineato dal presidente Giuseppe Duca: “Questo è un momento di grande orgoglio per la Compagnia della Vela. Giulia è cresciuta con noi, ha iniziato il suo percorso dalla scuola vela di San Giorgio, ha solcato le acque con l’Optimist e oggi compete sulla classe Ilca. Il riconoscimento ricevuto premia non solo il suo talento e la sua dedizione, ma anche il lavoro instancabile che il Club porta avanti per lo sviluppo dello sport giovanile. La scuola vela e l’attività agonistica sono il cuore e la missione della nostra Associazione. Un plauso speciale va anche al suo allenatore, Mattia Pagani, per il supporto e la guida.”