Gli Houthi mostrano video dell’equipaggio prigioniero della nave greca affondata

(Foto marittimi prigionieri da video by Forze armate Houthi)

I militanti Houthi pubblicano il video dei membri dell’equipaggio di EternityC rapiti

Sana’a. Gli Houthi, sostenuti dall’Iran in Yemen, hanno pubblicato un inquietante video di propaganda che mostra 10 membri dell’equipaggio sopravvissuti dell’Eternity C, una nave da carico gestita dalla Grecia che hanno attaccato e affondato nel Mar Rosso all’inizio di questo mese.

Si tratta di dieci marinai, tra cui otto filippini, catturati dopo che la loro nave è stata attaccata e successivamente affondata all’inizio di questo mese; i marittimi vengono mostrati mentre ringraziano i loro rapitori per “averli trattati bene” e si scusano con la Palestina mentre sono chiaramente sotto costrizione. Alcuni vengono mostrati mentre ricevono cure mediche di base, con un uomo, presumibilmente l’elettricista russo della nave, visto a letto che si sta riprendendo dalle ferite, tra cui una gamba mozzata.

Nel video, i membri dell’equipaggio prigionieri affermano di essere in rotta verso Eilat, in Israele, un’affermazione direttamente contraddetta dall’operatore della nave, Cosmoship Management, che ha dichiarato che la nave “aveva consegnato un carico per il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite a Berbera, in Somalia, e stava navigando in condizioni di zavorra verso Jeddah, in Arabia Saudita, per il carburante al momento dell’attacco”.

L’assalto iniziale, avvenuto il 7 luglio, è avvenuto a circa 50 miglia nautiche da Al Hudaydah, nello Yemen, quando la nave è stata presa di mira da droni marini e granate a razzo sparate da barchini Houthi. Si ritiene che quattro membri dell’equipaggio siano stati uccisi nell’attacco iniziale.

A seguito di un secondo attacco la mattina successiva, il resto dell’equipaggio abbandonò la nave, tuffandosi in acqua e la Eternity C affondò il 9 luglio.

Fonti della sicurezza marittima riferiscono che dieci membri dell’equipaggio sono stati salvati da una missione privata e che altri cinque membri dell’equipaggio siano morti, mentre si ritiene che le forze Houthi ne tengano prigionieri altri dieci, il che sembra essere confermato dal video.

Il video emerge mentre gli Houthi hanno annunciato che ripristineranno la “quarta fase del blocco navale” nel Mar Rosso, che prevede “di prendere di mira tutte le navi appartenenti a qualsiasi compagnia che si occupa dei porti del nemico israeliano, indipendentemente dalla nazionalità di tale società, e in qualsiasi luogo alla portata delle forze armate”.

Questo incidente ha tracciato parallelismi con il caso Galaxy Leader, in cui gli Houthi hanno trattenuto l’equipaggio, anch’esso in gran parte filippino, per più di un anno prima del loro rilascio nel gennaio 2025.

Abele Carruezzo