Il Canada designa le prime quattro aree di energia eolica offshore sulla rete offshore della Nuova Scozia

(Foto courtesy by sito ufficiale della Provincia della Nuova Scozia)

Il Governo del Canada e la Provincia della Nuova Scozia hanno designato le prime quattro aree di energia eolica offshore sulla costa della Nuova Scozia da rendere disponibili per lo sviluppo

Ottawa. In una dichiarazione, la Provincia e il Governo del Canada hanno dichiarato di aver designato congiuntamente le aree di French Bank, Middle Bank e Sable Island Bank al largo della Nuova Scozia continentale e Sydney Bight al largo di Cape Breton per eventuali progetti eolici.

Il Governo del Canada ha osservato che questo è un “passo strategico” per sviluppare un’industria eolica offshore che fornirà sicurezza energetica a lungo termine e benefici economici generazionali per i nuovi scozzesi. È pronta a creare posti di lavoro e ad aiutare le comunità a passare a un’energia più pulita e sostenibile.

“L’identificazione di aree di energia eolica al largo della costa della Nuova Scozia è un significativo passo avanti verso lo sblocco del nostro potenziale di energia rinnovabile. Ci stiamo muovendo rapidamente per mantenere il nostro impegno di far progredire l’eolico offshore, creare posti di lavoro puliti e sostenere la nostra sicurezza energetica a lungo termine”, ha dichiarato il Ministro canadese dell’Energia e delle Risorse Naturali, Tim Hodgson.

Il prossimo passo nello sviluppo dell’energia eolica offshore è l’identificazione dei lotti all’interno delle aree designate che saranno inclusi nel primo bando di gara entro la fine dell’anno.

L’obiettivo è quello di concedere in licenza cinque gigawatt di eolico offshore entro il 2030.

“Con alcune delle velocità del vento più alte al mondo, la Nuova Scozia ha il potenziale per diventare una superpotenza dell’energia pulita. Con la giusta infrastruttura, avremo l’opportunità di inviare il nostro vento a ovest per alimentare altre parti del Canada. Diventando un esportatore di energia, possiamo garantire una prosperità a lungo termine per i cittadini della Nuova Scozia”, ha aggiunto Tim Houston, premier della Nuova Scozia.

Abele Carruezzo