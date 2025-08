Le Forze armate annunciano di aver preso di mira l’aeroporto di Lod, nella Jaffa occupata

(Foto courtesy Forze armate yemenite)

Sana’a – Saba – 05.08.2025. Forze armate yemenite hanno effettuato un’operazione militare contro l’aeroporto di Lod nella regione occupata di Jaffa, utilizzando un missile balistico ipersonico ‘Palestine 2’. Le sirene dei raid aerei hanno suonato in diverse aree dei territori occupati, dopo il lancio del missile yemenita.

L’operazione ha costretto moltissimi civili abitanti di Jaffa a portarsi nei rifugi e interrompendo le operazioni aeroportuali di Ben Gurion.

Per il portavoce Houthi “… l’operazione è servita per far trionfare il popolo palestinese oppresso e i suoi cari mujaheddin, e in risposta ai crimini di genocidio e di fame perpetrati dal nemico sionista contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza … e in risposta all’assalto alla moschea di Al-Aqsa da parte delle orde sioniste e alla loro profanazione dei suoi cortili sacri”.

“Facciamo in modo che il nemico e tutti – aggiunge il portavoce – sappiano che il nostro grande popolo yemenita, con la sua gloriosa storia, la sua cultura basata sulla fede, i suoi principi autentici e i suoi valori profondamente radicati, continuerà la sua posizione jihadista basata sulla fede a sostegno del nostro popolo palestinese oppresso”.

“Con Gaza fino alla vittoria, e con la Palestina fino alla liberazione – conclude la nota – . Lo Yemen, il grande credente e combattente, non teme alcuna colpa per amore di Allah. La buona fine è per i giusti. Continueremo le nostre operazioni fino a quando l’aggressione contro Gaza non cesserà e l’assedio non sarà tolto”.

Fonte Sana’a- SabaNet, Yemen news Agency.