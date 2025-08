Gli Houthi monitorano le navi tra Israele, Egitto e Turchia

(Aspides continua i suoi sforzi di protezione nel Mar Rosso mentre gli Houthi ampliano il loro monitoraggio delle navi; foto courtesy EUNAVFOR Aspides)

Ancora un avvertimento da parte degli Houthi dopo il blocco dei porti israeliani e minacciano le compagnie MSC e Maersk

Sana’a. Gli Houthi continuano a chiedere che tutte le spedizioni di navi in entrata e in uscita da Israele siano bloccate come parte del cosiddetto blocco dei porti israeliani.

Nel loro ultimo avviso, i militanti Houthi hanno rivelato che stanno monitorando i movimenti delle singole navi e hanno chiamato in causa le principali compagnie, tra cui Maersk e MSC, rivelando che stanno utilizzando i dati AIS per tracciare il movimento delle navi tra Egitto, Turchia e Israele.

Il gruppo ha ripreso le sue minacce alcuni giorni addietro contro tutte le navi che hanno avuto un qualche coinvolgimento con Israele, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia di navigazione. Hanno avvertito che le navi devono fermare i loro scali in Israele e che qualsiasi compagnia che non lo faccia dovrà affrontare attacchi ovunque sia alla portata degli Houthi.

Alla fine di luglio, il gruppo ha ampliato la minaccia anche contro la compagnia Cosmoshipping, che gestiva l’Eternity C, pubblicando un elenco delle altre navi della stessa compagnia che hanno operato con i porti di Israele.

Nel loro ultimo post online e nei loro media, gli Houthi identificano nove navi che dicono abbiano fatto scalo nei porti israeliani il 2 e 3 agosto. Tutte le navi provenivano o andavano da porti in Egitto o in Turchia.

Il gruppo scrive: “I dati evidenziano una continua attività commerciale tra la Turchia e il regime israeliano”.

Si legge anche: “I dati hanno anche rivelato che l’Egitto continua a importare merci da Israele”.

“Questa attività sottolinea le relazioni commerciali in corso con Israele, nonostante gli appelli regionali e internazionali al disimpegno economico”, scrivono gli Houthi.

Citano la nave portacontainer MSC Oscar, che secondo loro è arrivata ad Ashdod, in Israele, dal porto asiatico della Turchia con a bordo 18.400 container.

Riferiscono che la MSC Tuxpan trasportava 5.060 container e ha navigato da Ashdod a Port Said, in Egitto. Anche la M ersk Narmada – indicata come una nave da trasporto – proveniente da Iskenderun, in Turchia, e navigava verso Haifa, che poi ha proseguito per Mersin, in Turchia, trasportando 2.478 container, afferma il gruppo. Come altre due navi portacontainer, la Marla Tigere e la YM Winner hanno fatto scalo in Israele.

Altre navi citate includono le portarinfuse Aquis Perla, Neco K e Pardus, nonché una nave portacemento, Nova Coralia. Elencano una nave da carico, Halo, e la nave da trasporto Lider Bulut, che hanno detto di aver viaggiato da Ashdod a Port Said. Tutto questo per dimostrare la loro capacità a monitorare le navi in navigazione.

A causa di queste crescenti minacce, la maggior parte delle portacontainer hanno continuato a evitare il Mar Rosso. Le speranze dell’Egitto di iniziare a ripristinare il traffico di navi portacontainer nel Canale di Suez sembrano essere state in gran parte deluse dalle nuove minacce, mentre nel Mar Rosso, EUNAVFOR Aspides continua a sottolineare che sta mantenendo la sua attività difensiva e fornendo protezione alle navi in transito nel Mar Rosso.

Abele Carruezzo