UE: sanzioni contro la raffineria russa Nayara’s Tanker Charters in India

(Banchina di carico di Nayara a Vadinar: foto courtesy Nayara / CC BY)

Vadinar Port, India. Nayara Energy, sostenuta da Rosneft, ha utilizzato le navi per trasportare carburanti come benzina e diesel verso i principali centri di consumo lungo la costa occidentale, arrivando fino all’Orissa.

Questa catena di approvvigionamento è stata interrotta dopo che gli armatori, diffidenti nei confronti delle sanzioni dell’Unione Europea, hanno interrotto il prelievo di prodotti dalla raffineria dell’azienda a Vadinar, nel Gujarat.

La raffineria indiana Nayara, di proprietà russa, sta avendo difficoltà di spedizione dopo le nuove sanzioni dell’UE sulle sue operazioni, e non solo a livello internazionale.

Dipende dal trasporto marittimo anche per le consegne nazionali e gli armatori nazionali non vogliono più trasportare i suoi carichi sulle rotte costiere, secondo Press Trust of India (PTI), Bloomberg e Times of India.

“L’azienda in genere richiede tre navi per mantenere la sua catena di approvvigionamento del carburante. Ma da quando sono entrate in vigore le sanzioni dell’UE, è riuscita a ottenere solo una petroliera”, riferisce PTI.

Reuters ha informato che due società, Seven Islands Shipping e Great Eastern Shipping, risultano come proprietari di tre navi che fanno scalo a Nayara sulle rotte nazionali. Le compagnie hanno chiesto il rilascio delle loro navi dai contratti di noleggio a causa dei rischi di sanzioni, secondo quanto riferito da Reuters.

Parte del problema risiede nell’assicurazione marittima, riferisce Times of India. Le sanzioni dell’UE su Nayara significano che le petroliere che servono la raffineria non possono ottenere copertura assicurativa dagli assicuratori dell’UE, né da altre agenzie occidentali che rispettano le sanzioni dell’UE.

La stragrande maggioranza delle attività assicurative marittime avviene nel Regno Unito e nell’Europa, quindi l’esclusione da questi mercati rende difficile ottenere una copertura legittima.

Per risolvere questo problema, Nayara sta cercando copertura dal Governo indiano per creare un piano di assicurazione marittima nazionale per le sue petroliere, supportato dalle agenzie assicurative indiane, riferisce Times of India.

Infatti, i massimi dirigenti della compagnia hanno incontrato i funzionari del Ministero della Navigazione ieri, giovedì, chiedendo assistenza per garantire le navi per il trasporto di carburanti in luoghi chiave, tra cui Maharashtra, Mangalore in Karnataka, Chennai e parti dell’Andhra Pradesh e dell’Odisha.

L’impatto delle sanzioni è stato significativo. Secondo quanto riferiscono i media indiani, Nayara ha ridotto il suo tasso di produzione del 20-30% perché il suo stoccaggio di prodotti raffinati si sta riempiendo.

I membri senior del suo team di gestione che hanno legami con l’Europa hanno lasciato il gruppo, tra cui tre membri del Consiglio di Amministrazione, un vicepresidente senior e l’amministratore delegato, Alessandro Des Dorides.

Nayara è a maggioranza russa; Rosneft detiene il 49% dell’azienda e United Capital Partners (UCP), con sede in Russia, è un partner della joint venture che possiede un altro 49%.

Nayara gestisce una raffineria di petrolio da 20 milioni di tonnellate all’anno a Vadinar, nel Gujarat. A differenza di altre raffinerie, l’impianto non è collegato a una rete di gasdotti che fornisce il carburante direttamente ai centri di consumo. Invece, l’azienda si affida alle navi per trasportare i prodotti nei porti vicini, da dove vengono distribuiti su camion.

La raffineria è tra i maggiori acquirenti indiani di greggio russo, fonte di attrito nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e India.

Il presidente Donald Trump ha ordinato un’ulteriore tariffa del 25% su tutte le merci indiane a partire dal 27 agosto, se Nuova Delhi non smetterà di acquistare greggio russo.

Abele Carruezzo