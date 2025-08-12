La Procura americana indice l’asta per il super yacht russo sequestrato

(Lo yacht Amadea in navigazione; fotoo courtesy Dipartimento del Tesoro USA)

Gli Stati Uniti metteranno all’asta lo yacht Amadea, il cui valore si aggira intorno ai 325 milioni di dollari

Washington. E’ la prima vendita del genere dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. L’imbarcazione russa era stata sequestrata dl Governo USA nel 2022, poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Un pacchetto di aiuti degli Stati Uniti per Kiev, convertito in legge nel maggio 2024, ha conferito al Governo Federale la possibilità di sequestrare beni statali russi situati nel Paese e di utilizzarli a vantaggio di Kiev.

L’asta, che si chiuderà il 10 settembre, arriva mentre il presidente Donald Trump è impegnato per convincere Vladimir Putin a porre fine alla guerra.

Lo yacht, lungo 106 metri, progettato da François Zurettilo e costruito dai cantieri tedeschi Lürssen nel 2017, è stato sequestrato tre anni fa ed è ora ormeggiato nella baia di San Diego in California.

Presenta interni con ampie rifiniture in marmo, otto cabine, un salone di bellezza, una spa, una palestra, un eliporto, una piscina e un ascensore. Può imbarcare fino a 16 ospiti e 36 membri dell’equipaggio.

Determinare la reale proprietà dell’Amadea non è stato semplice nel corso degli anni a causa di società fittizie intromessesi nella vicenda.

Lo yacht è registrato alle Isole Cayman e ufficialmente è di proprietà di Millemarin Investments Ltd., anch’essa con sede presso il paradiso fiscale.

Gli Stati Uniti sostengono che il vero proprietario dello yacht sia Suleiman Kerimov, economista ed ex politico russo, sanzionato dagli USA nel 2018 per presunto riciclaggio di denaro.

Nel frattempo, anche Eduard Khudainatov, ex presidente e amministratore delegato della compagnia petrolifera e russa Rosneft, sostiene di esserne il legittimo possessore.

I Procuratori statunitensi affermano che Khudainatov è soltanto un prestanome di Kerimov.

Un rappresentante legale dell’ex presidente di Rosnelt, ha dichiarato che la vendita dello yacht è “impropria e prematura”, poiché il suo assistito starebbe presentando ricorso contro la sentenza di confisca.

“La proprietà può essere e sarà contestata nei Tribunali, al di fuori degli Stati Uniti, esponendo gli acquirenti ad anni di contenziosi costosi e incerti”, ha aggiunto l’avvocato rappresentante della proprietà.

Lo yacht è rimasto praticamente intatto da quando è stato confiscato dal Governo USA.

Per presentare un’offerta, gli interessati devono versare un anticipo di circa 11,6 milioni di dollari, per essere presi in considerazione.

Khudainatov intanto avrebbe rivendicato tutti i proventi derivanti dalla potenziale vendita dell’imbarcazione, il cui valore potrebbe addirittura superare i 325 milioni di dollari.

Anche in Italia, i sequestri di yacht a magnati russi possono portare a delle aste, ma nel frattempo a ingenti spese per la custodia.

Il decreto legislativo 109-22.06.2007 e aggiornato il 16.07.2012, è stato emanato in Italia per diverse finalità: – Prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.- Attuare la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime reative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tra le altre norme, il decreto 109 disciplina tutta la procedura sanzionatoria ed anche la custodia, la gestione e l’amministrazione delle risorse economiche congelate. Spetta all’Agenzia del Demanio, la quale, sulla base della relazione trasmessa dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, decide se provvedere direttamente oppure nominare un custode o un amministratore del bene sequestrato.

Intanto, bloccare in porto una mega imbarcazione di lusso ha dei costi di mantenimento non indifferenti. Il primo costo è l’ormeggio nel porto. Per imbarcazioni che vanno dai 50 ai 90 metri, quelli che hanno un valore che oscilla dai 50 ai 70 milioni di euro, si pagano dai 400 ai 500 euro al giorno.

Per quanto riguarda la sicurezza dell’imbarcazione, del porto e dell’ambiente marino, le norme italiane e non solo stabiliscono che le imbarcazioni così grandi devono avere sempre a bordo un capitano.

Nel caso di natanti superiori alle 500 tonnellate il capitano dovrà avere una specializzazione certificata e ha uno stipendio medio tra i 12 e i 15mila euro al mese; poi dovrà imbarcare un direttore di macchina, anche lui abilitato per motori superiori ai 500 Kw, (circa 8mdila euro al mese) e quattro uomini di equipaggio, con uno stipendio medio mensile di circa 4mila euro.

Abele Carruezzo