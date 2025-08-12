Un importante sequestro rivela rotte iraniane per le spedizioni di armi agli Houthi

(La cattura del dhow nel luglio 2025 da parte delle Forze yemenite ha fornito una grande quantità di informazioni; foto courtesy by CENTCOM)

Londra. I metodi utilizzati dagli iraniani per contrabbandare armi agli Houthi sono stati rivelati in un rapporto pubblicato dalle Forze di Resistenza Nazionale dello Yemen (NRF).

Le truppe fedeli al governo riconosciuto a livello internazionale descrivono le rotte di contrabbando che l’Iran ha tradizionalmente utilizzato per spedire materiale militare agli Houthi.

Il rapporto si basa sulle dichiarazioni rilasciate dall’equipaggio del dhow Al Sharwa, che è stato intercettato in mare dalla NRF a luglio. Il sequestro comprendeva un carico misto di 750 tonnellate di armi, munizioni, missili e componenti.

Si presume generalmente che gli equipaggi dei dhow apolidi intercettati con le armi a bordo siano equipaggi altrettanto apolidi, spesso di etnia beluci senza carattere politico. Tuttavia, in questo caso, quattro membri dell’equipaggio sembrano essere stati affiliati agli Houthi, che si erano recati in Iran con molti altri per essere addestrati dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), in campi militari noti per essere gestiti dalla Forza Qods dell’IRGC e dedicati all’addestramento di delegati stranieri.

I quattro membri dell’equipaggio addestrati dalla Forza Qods dell’IRGC hanno descritto tre percorsi principali utilizzati dall’IRGC per contrabbandare armi e materiale agli Houthi.

La prima rotta “della porta d’ingresso” prevedeva l’uso palese di navi commerciali da Bandar Abbas, che scaricavano al porto di Salif. Questa rotta è stata interrotta di recente da attacchi aerei israeliani e statunitensi. Questo percorso veniva solitamente utilizzato per il trasporto di carichi pericolosi come combustibili binari o instabili per razzi che devono essere maneggiati delicatamente o conservati in frigorifero.

La seconda rotta prevedeva l’uso di una nave madre ancorata al largo della Somalia, da cui i carichi venivano trasportati su pescherecci yemeniti locali noleggiati per portare i carichi nei porti di pesca più piccoli sulla costa controllata dagli Houthi nello Yemen.

Si ritiene che questa testimonianza sia un riferimento alle navi dell’IRGC, che erano di stanza al largo del Dahlak Bank dell’Eritrea nel basso Mar Rosso, anche se entrambe erano registrate come di proprietà dell’Islamic Republic of Iran Shipping Line Group (IRISL), di proprietà statale ma sanzionato.

La terza rotta prevedeva che l’IRGC utilizzasse società di copertura per spedire materiale attraverso i normali canali commerciali a Gibuti. Da Gibuti, il materiale è stato inoltrato utilizzando piccoli dhow locali a Hodeidah e Salif, ancora una volta utilizzando documenti di spedizione falsi e la connivenza di funzionari corrotti di Gibuti.

Sembra che i quattro membri dell’equipaggio abbiano fornito alla NRF – e quindi presumibilmente agli Emirati Arabi Uniti e ad altri alleati – una ripartizione completa della rete di contrabbando. Ciò include probabilmente i nomi e le posizioni formali della Forza Qods dell’IRGC e degli ufficiali Houthi in carica a ciascuna estremità della rete, oltre ai funzionari portuali corrotti coinvolti e alle località logistiche utilizzate.

Tutte e tre queste rotte tradizionali sono state pesantemente interrotte. Ma una caratteristica delle operazioni della Forza Qods dell’IRGC è stata l’adattabilità. Si può presumere, quindi, che si stiano ideando nuove rotte per il contrabbando, ma data l’interruzione delle operazioni della Forza Qods dell’IRGC negli ultimi tempi, ciò potrebbe rivelarsi dispendioso in termini di tempo e difficile.

Abele Carruezzo

(Parte del materiale sequestrato durante la cattura del dhow nel lglio 2025; foto courtesy CENTCOM)