L’amministrazione Trump minaccia ritorsioni contro i sostenitori dell’accordo sulle emissioni dell’IMO

(Foto courtesy IMO)

Mancano due mesi all’approvazione dell’accordo IMO per tassare le emissioni di gas serra in eccesso e l’ammiistrazione Trump, decisamente contraria, minaccia ritorsioni

Washington. Accordo che è stato molto dibattuto e classificato dagli ambientalisti come “troppo poco e troppo tardi”e che non raggiungerà emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, vede ora l’amministrazione Trump impegnata a combattere la proposta e a vendicarsi contro tutte le nazioni che la votano.

L’accordo di compromesso sul carbonio è stato concordato durante l’83a riunione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino, tenutasi ad aprile, e dopo dieci anni di dibattiti vede risolte le ambizioni IMO sul clima.

In quell’incontro, i Delegati nazionali hanno concordato una serie di obiettivi vincolanti per le emissioni di gas serra del trasporto marittimo, insieme a una serie di sanzioni per le emissioni.

Il piano concordato è incentrato su una tariffa di 380 dollari per tonnellata di CO2 per il superamento di un livello massimo di intensità delle emissioni, più altri 100 dollari per tonnellata per il superamento di un livello di base;

Si prevede che questa struttura fiscale marginale aumenterà i costi delle operazioni e incentiverà l’adozione di navi ecologiche. Per essere un accordo dell’IMO, è stato relativamente controverso: 63 nazioni hanno votato a favore, 16 si sono opposte e 24 si sono astentenute.

Intanto, il mondo dello shipping sostiene queste nuove tasse costerebbero troppo alle spedizioni, costretto ad aumentare i prezzi delle merci e del trasporto passeggeri. Invece, tutte e parti (in sede IMO) concordano sul fatto che, se funzionasse come previsto, comporterebbe una riduzione delle emissioni dal 2030 in poi, e che potrebbe dimezzare le emissioni di CO2e dal trasporto marittimo globale entro il 2040.

In una dichiarazione dell’amministrazione Trump aggiornata pubblicata ieri, martedì, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha osservato che il quadro del MEPC è una “tassa globale sul carbonio” e ha chiarito che l’amministrazione non accetterà.

“L’amministrazione Trump respinge inequivocabilmente questa proposta davanti all’IMO e non tollererà alcuna azione che aumenti i costi per i nostri cittadini, fornitori di energia, compagnie di navigazione e i loro clienti, o turisti. Combatteremo duramente per proteggere il popolo americano e i suoi interessi economici”, ha detto lo Stato nella sua dichiarazione. “I nostri colleghi membri dell’IMO dovrebbero essere consapevoli che cercheremo il loro sostegno contro questa azione e non esiteremo a vendicarci o a esplorare rimedi per i nostri cittadini se questo sforzo dovesse fallire”.

Lo scopo principale di questa tassa obbligatoria sui gas serra sarà quello di ridurre il divario di costo tra i combustibili a emissioni di gas serra zero/quasi zero come il metanolo verde, l’ammoniaca e l’idrogeno e i combustibili marini convenzionali.

Abele Carruezzo