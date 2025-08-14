L’Autorità del Canale di Panama pianifica di costruire i suoi primi terminal portuali

(Foto courtesy Autorità del Canal di Panama)

L’Autorità del Canale di Panama (ACP) avvia i piani per appaltare la costruzione e la gestione di due porti per le navi cisterna GPL

Panama City. Gli impianti saranno situati su entrambi i lati dell’istmo e saranno collegati da un gasdotto, consentendo agli spedizionieri di GPL di spostare le loro merci dal bacino atlantico al Pacifico senza transitare per il canale.

Se ne parla da molto tempo dell’idea di un gasdotto GPL trans-Panama; deriva dall’elevata produzione di etano e propano della costa del Golfo degli Stati Uniti, combinata con l’elevata domanda asiatica.

I carichi sulla rotta USGC-Asia orientale vengono solitamente caricati su navi gasiere molto grandi (VLGC) e inviate attraverso il Canale, ma l’anno scorso le gravi condizioni di siccità hanno limitato l’uso di queste navi e ostacolato il commercio.

Un oleodotto consentirebbe agli spedizionieri di trasbordare i loro carichi da una parte all’altra di Panama, utilizzando due navi per completare un viaggio, senza le potenziali restrizioni di pescaggio e i ritardi di un transito sul canale.

La futura domanda di spedizioni di GPL attraverso l’istmo potrebbe essere guidata dall’aumento della domanda di etano da parte delle aziende petrolchimiche cinesi, come ha riferito all’inizio di quest’anno l’amministratore delegato di Panama Canal Authrity, Ricaurte Vasquez.

Se i carichi di GPL venissero dirottati verso l’oleodotto, ciò potrebbe anche liberare più slot sul Nuovo Canale di Panama per altre grandi navi, come le navi metaniere.

Il piano GPL è un modo per l’ACP di immergersi nell’acqua per affrontare le operazioni portuali, ha detto Vasquez alla stampa l’altro giorno. L’Autorità storicamente non ha avuto un ruolo nelle strutture cargo, ma Vasquez ha detto che “stiamo entrando nel gioco dei terminal portuali”.

ACP prevede di lanciare presto una gara d’appalto per sollecitare un operatore per terminali GPL sulle coste dell’Atlantico e del Pacifico. Il processo di offerta per selezionare un costruttore per l’oleodotto GPL è stato autorizzato ad aprile scorso.

Abele Carruezzo