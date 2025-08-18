In occasione del suo 111° anniversario, il Canale di Panama riafferma il suo ruolo di motore dello sviluppo sostenibile, impegnato a favore di Panama, del suo popolo e del commercio mondiale

Panama City. Il Canale di Panama compie 111 anni di attività, rinnovando il suo impegno per un futuro sostenibile attraverso una strategia idrica incentrata sul benessere pubblico e una visione operativa che valorizza la competitività logistica del Paese.

Sin dall’inaugurazione della via d’acqua nel 1914, con lo storico transito del piroscafo Ancón, che per la prima volta collegava l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico, il Canale è stato un motore dello sviluppo economico e sociale di Panama e anche un trasformatore del commercio marittimo globale.

Questo impatto è cresciuto negli ultimi 25 anni sotto l’amministrazione panamense, durante i quali la via d’acqua interoceanica ha contribuito con B/ 28,266 miliardi di pagamenti diretti al Tesoro Nazionale, oltre a B/15 miliardi di investimenti in progetti di capitale, manutenzione operativa e gestione dei bacini idrografici.

“In 25 anni sotto l’amministrazione panamense, il Canale ha raddoppiato la sua capacità, ampliato le sue chiuse e rafforzato la sua sicurezza. È passato dall’essere un passaggio strategico a un modello di efficienza, trasparenza e impegno tecnico. Ogni dollaro generato viene reinvestito per garantire che questa arteria continui a battere al servizio del mondo, mentre qualsiasi surplus viene contribuito allo sviluppo sociale di Panama£, ha dichiarato l’amministratore del Canale Ricaurte Vásquez Morales.

Impegno ambientale e sostenibilità

Il Canale di Panama mantiene una solida strategia di sostenibilità con una forte attenzione alla decarbonizzazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. In linea con l’obiettivo dell’Organizzazione Marittima Internazionale, si è impegnata a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Le azioni chiave includono obiettivi specifici di riduzione delle emissioni e l’acquisizione di 10 rimorchiatori con sistemi di propulsione ibridi. Oggi sono state battezzate le prime due navi, l’Isla Barro Colorado e l’Isla Bastimentos. Queste navi riducono significativamente le emissioni, migliorano l’efficienza energetica e riducono il rumore sottomarino, a tutto vantaggio della vita marina.

Oltre ai vantaggi ambientali, i motori elettrici consentono un notevole risparmio di carburante e prolungano gli intervalli di manutenzione, aumentando ulteriormente l’efficienza operativa.

Impatto sociale nel bacino idrografico e progressi del progetto del lago Río Indio

La gestione sostenibile dei bacini idrografici del Canale di Panama ha beneficiato migliaia di persone attraverso programmi socio-ambientali come la titolazione dei terreni, la riforestazione, l’agroalimentare e l’educazione ambientale.

In questo quadro, il progetto per la creazione di un lago nel bacino idrografico del Río Indio, attualmente in fase di sviluppo, cerca di apportare benefici alle comunità locali migliorando la loro qualità di vita e contribuendo alla conservazione del loro ambiente.

L’obiettivo è garantire la sicurezza idrica per più di due milioni di panamensi che dipendono dai laghi del Canale di Panama. Questa risorsa è vitale per più della metà della popolazione del paese e per i suoi settori produttivi, tra cui l’agricoltura, l’industria, l’istruzione, la sanità e il commercio.

Il progetto sta avanzando con un approccio integrato, incorporando piani di sviluppo sostenibile per le comunità dei bacini idrografici e salvaguardie ambientali allineate con le migliori pratiche internazionali, bilanciando lo sviluppo delle infrastrutture con la conservazione ecologica e il rispetto dei diritti delle famiglie interessate dal progetto.

Progetti strategici per il futuro

Con una visione incentrata sullo sviluppo nazionale e regionale, il Canale di Panama sta promuovendo quattro iniziative strategiche: un corridoio energetico, nuovi terminal portuali, un corridoio logistico e il rafforzamento del sistema idrico. Questi progetti sono progettati per generare valore a lungo termine, promuovere l’innovazione e consolidare la posizione di Panama come hub chiave per il commercio globale e la connettività.

Fonte. Panama Canal Authority