Israele colpisce l’ultima centrale elettrica Houthi operativa a Sana’a nello Yemen

(Attacco della Marina israeliana contro la centrale elettrica di Haziz a Sana’a , controllata dali Houthi ; screenshot courtesy dal video di X pubblicato da Erem News)

La Marina israeliana distrugge l’ultima centrale elettrica Houthi operativa a Sana’a. Il Ministro della Difesa Katz, dopo l’attacco missilistico di ieri da parte degli Houthi ha dichiarato: “Gli Houthi pagheranno con gli interessi ogni tentativo di aprire il fuoco contro Israele”

Gerusalemme. Un missile balistico lanciato ieri verso Israele dal gruppo yemenita filo-iraniano Ansar Allah, meglio noto come Houthi, è stato intercettato dalle Difese aeree israeliane. Lo riferiscono le Forze di Difesa di Israele (Idf) in una nota, confermando che non ci sono al momento notizie di impatti o feriti.

Il Ministro della Difesa dello Stato ebraico, Israel Katz, nel confermare che gli Houthi pagheranno per ogni tentativo di aprire il fuoco contro Israele, ha detto che il Governo ha approvato un blocco aereo e marittimo per coplire gravemente obiettivi sensibili yemeniti.

Così, stamane, la risposta non si è fatta attendere.

La Marina israeliana ha eseguito un attacco missilistico su un impianto energetico situato a sud di Sana’a, la capitale sotto il controllo degli Houthi. L’operazione ha preso di mira in particolare la centrale elettrica di Haziz, che era l’ultima fonte di elettricità rimasta per i residenti.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato che questo attacco è stato lanciato da circa 2.000 chilometri di distanza e mirava a distruggere “le infrastrutture energetiche utilizzate dal regime terrorista Houthi”.

Questo segna un’escalation significativa in quanto è solo il secondo caso in cui navi militari israeliane sono state schierate per attacchi in Yemen; gli assalti precedenti sono stati condotti principalmente tramite aerei da combattimento o droni.

I media yemeniti locali hanno indicato che esplosioni sono state udite nel sud di Sana’a in seguito all’attacco alla stazione di Haziz, portando a diffuse interruzioni di corrente in tutta la capitale. Mashal al-Rifi, amministratore delegato di Sanaa Electric Corporation, ha confermato che le operazioni in questa struttura sono state interrotte a causa di un attacco.

Un membro dell’ufficio politico degli Houthi ha condannato le azioni di Israele attraverso le piattaforme dei social media, accusandoli di prendere di mira servizi civili essenziali come i sistemi di approvvigionamento elettrico e idrico.

Gli analisti militari hanno sottolineato che l’impiego di corvette Saar-6 dimostra la capacità di Israele di effettuare attacchi a lungo raggio oltre le aree costiere.

Si ritiene che queste navi abbiano utilizzato missili Blue Spear – varianti di attacco terrestre in grado di raggiungere fino a 300 miglia con carichi utili sostanziali, mostrando una tecnologia militare avanzata simile agli sviluppi visti in altri conflitti globali.

Questo incidente rappresenta l’ennesimo capitolo delle ostilità in corso tra Israele e le forze Houthi dal novembre 2023; Solo in questo periodo ci sono stati diversi attacchi contro le infrastrutture energetiche. Gli Houthi continuano la loro offensiva contro Israele con numerosi lanci di missili dal 18 marzo, in mezzo alle crescenti tensioni legate alle operazioni di Gaza.

Questo è solo l’inizio”, ha dichiarato. “Il proseguimento sarà duro e doloroso. Sarà tagliata la mano di chiunque la alzi contro Israele”, ha concluso il Ministro Katz.

Abele Carruezzo