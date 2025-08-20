Il canale di Baltimora riapre dopo l’esplosione di una nave

(Porto di Baltimora; foto Autorità Portuale)

Le navi erano ferme vicino ad Annapolis e bloccate al terminal mentre l’USCG sta indagando sull’esplosione

Baltimora Port. Nel porto di Baltimora – ieri pomeriggio – la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha riaperto il canale di navigazione al traffico dopo l’esplosione e l’incendio a bordo della nave portarinfuse W- Sapphire

A mezzogiorno di ieri, martedì 19 agosto, una dozzina di grandi navi erano in attesa del Fort McHenry Federal Channel mentre la Guardia Costiera degli Stati Uniti sta conducendo le indagini sull’incidente.

La W-Sapphire (81.681 dwt) rimane ancorata nel canale. Diversi rimorchiatori McAllister sono attivi vicino alla nave. Costruita nel 2012, la nave è registrata in Liberia e gestita dalla Grecia. Nel febbraio 2025, la nave è stata citata per problemi di sicurezza antincendio dagli australiani durante un’ispezione dello Stato di Approdo e a maggio ha ricevuto 11 prescrizioni per carenze durante un’ispezione estesa in Spagna. (Le carenze riguardano la girocompass e bussola magnetica e relativi sistemi antincendio, oltre allo stato di benessere dell’equipaggio, senzaessere stata trattenuta).

I vigili del fuoco di Baltimora riferiscono che l’incendio è stato spento, ma ci sono segni visibili di danni sia dall’esplosione che dal successivo incendio.

Durante l’esplosione, la Guardia Costiera riferisce che un portello si è staccato ed è entrato in acqua e la sua esatta posizione era sconosciuta.

Il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti ha schierato una nave da ricognizione dotata di sonar sul luogo dell’incidente intorno alle 7:30 di martedì. Il Buck ha raccolto dati per identificare eventuali ostacoli alla navigazione sicura del traffico in entrata o in uscita dal porto di Baltimora attraverso il Fort McHenry Federal Channel. Hanno localizzato il portello e ridotto le restrizioni, dicendo che sarebbe stato recuperato.

La Guardia Costiera ha detto che c’erano 23 membri dell’equipaggio e due piloti a bordo della rinfusa mentre lasciava il terminal ed era diretta in Africa. Riferiscono che non ci sono stati feriti tra le persone a bordo e che i danni sono stati limitati alla nave.

La Guardia Costiera ha istituito una zona di sicurezza di 2.000 metri intorno al luogo dell’incidente, che si estende dal Key Bridge al Brewerton Angle Channel LB “14”.

La Guardia Costiera ha dichiarato in un aggiornamento a mezzogiorno di martedì che gli equipaggi sono in attesa di verifiche per confermare le condizioni di sicurezza prima di procedere con ulteriori indagini a bordo della nave.

Abele Carruezzo