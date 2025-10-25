ll Pentagono invia la portaerei Ford nei Caraibi

(La portaerei più grande del mondo, USS Gerald R. Ford (CVN 78), nel Mar Ionio, 4 ottobre 2023; foto courtessy US Navy)

Gli Stati Uniti espandono la campagna militare contro i cartelli del narco-terrorismo

Washington. Il Segretario alla Guerra ha diretto il Gerald R. Ford Carrier Strike Group nell’area di responsabilità del Comando Sud degli Stati Uniti per sostenere le operazioni contro le organizzazioni criminali transnazionali e contrastare il narco-terrorismo in difesa della patria.

Il dispiegamento del gruppo d’attacco comprende la USS Gerald R. Ford (CVN 78), la USS Mahan (DDG 72), la USS Winston S. Churchill (DDG 81) e la USS Bainbridge (DDG 96), rafforzando la capacità degli Stati Uniti di rilevare, monitorare e interrompere gli attori e le attività illecite nella regione. Il dispiegamento segue l’ultimo attacco militare dell’Amministrazione Trump contro sospetti trafficanti di droga, che ha ucciso sei persone a bordo di una nave gestita da Tren de Aragua nel Mar dei Caraibi.

L’operazione notturna segna l’ultima escalation nella campagna dell’Amministrazione contro le organizzazioni del narcotraffico, che ha portato a 10 scioperi noti che hanno ucciso quasi quattro dozzine di persone dall’inizio di settembre.

Gli attacchi si sono estesi oltre i Caraibi, con l’Amministrazione che ha condotto due attacchi letali nel Pacifico orientale il 21 e il 22 ottobre, uccidendo un totale di cinque persone.

“Se siete un narco-terrorista che contrabbanda droga nel nostro emisfero, vi tratteremo come trattiamo Al-Qaeda”, ha detto il Segretario alla Guerra Pete Hegseth. “Giorno e notte, mapperemo le vostre reti, tracceremo la vostra gente, vi daremo la caccia e vi uccideremo”, ha aggiunto.

Il presidente Trump ha detto che la sua Amministrazione non ha intenzione di cercare una dichiarazione di guerra contro i cartelli della droga e ha indicato che sono previste anche operazioni terrestri contro i cartelli. L’Amministrazione ha formalmente stabilito che gli Stati Uniti sono impegnati in un “conflitto armato non internazionale” con i cartelli della droga.

Hegseth ha difeso l’approccio affermando: “Questi cartelli sono Al Qaeda dell’emisfero occidentale, che usano la violenza, l’omicidio e il terrorismo per imporre la loro volontà, minacciare la nostra sicurezza nazionale e avvelenare il nostro popolo”. La campagna militare si svolge parallelamente ai tradizionali sforzi di interdizione della Guardia Costiera.

Il 14 ottobre, la Guardia Costiera ha annunciato di aver sequestrato più di 100.000 libbre di cocaina nel Pacifico orientale da quando ha lanciato l’Operazione Pacific Viper all’inizio di agosto, a seguito di 34 interdizioni e dell’arresto di 86 persone.

Gli esperti legali hanno messo in dubbio l’uso della Forza militare da parte dell’Amministrazione piuttosto che delle tradizionali Forze dell’ordine marittime, con i critici che si chiedono perché non si tentino metodi non letali prima di ricorrere a quesi metodi.

Il presidente Trump ha respinto i tradizionali metodi di interdizione della Guardia Costiera come “totalmente inefficaci”.

L’Esercito americano ha aumentato la sua presenza nei Caraibi, tra cui dispiegamenti di cacciatorpediniere lanciamissili, jet da combattimento F-35, un sottomarino nucleare e migliaia di soldati. Ad agosto, tre cacciatorpediniere lanciamissili Aegis statunitensi sono arrivati al largo delle coste del Venezuela come parte di uno sforzo per affrontare le minacce dei cartelli della droga latinoamericani.

Le operazioni di interdizione della Guardia Costiera nel Pacifico orientale sono eseguite sotto l’Autorità del Distretto Sud-Ovest della Guardia Costiera, con sede ad Alameda, in California.

Il rilevamento e il monitoraggio sono coordinati attraverso la Joint Interagency Task Force-South del Comando Sud degli Stati Uniti a Key West, in Florida.

Abele Carruezzo