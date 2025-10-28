Suez Canal Authority e Anchorage Investments per costruire un petrolchimico ad Ain Sokhna

(Foto courtesy SCA)

L’Authority del Canale di Suez firma un contratto di partnership strategica con Anchorage Investiments per la costruzione di un complesso petrolchimico ad Ain Sokhna, con 2 miliardi di dollari di investimenti nella prima fase

Ismailia. L’Authority del Canale di Suez intende diversificare i flussi di reddito investendo in infrastrutture che possano aumentare i benefici delle attività stesse del Canale, e il complesso petrolchimico pianificato ne è un esempio.

L’Ammiraglio Ossama Rabiee, presidente e A.D. dell’Autorità del Canale di Suez, ha assistito alla cerimonia della firma del contratto di partnership strategica tra la SCA e Anchorage Investments per la costruzione di un grande complesso industriale nel settore petrolchimico su un appezzamento di terreno di proprietà della SCA ad Ain Sokhna, a nord-ovest del Golfo di Suez nella Canal Zone .

Ain Sokhna – come spiega Alessandro Panaro di SRM – è un’area produttiva collegata con un porto internazionale quale Ain Sokhna che si trova sulla costa ovest del Golfo di Suez, a 43 km a sud dalla città di Suez; è un importante centro industriale e logistico, che unisce impianti portuali, zone industriali, aree residenziali e collegamenti stradali e ferroviari alla capitale Il Cairo. La zona è progettata per ospitare ogni tipo di attività industriale, nonché strutture commerciali. La zona prevede anche la presenza di attività marittime come servizi di costruzione e riparazione, bunkeraggio e riciclaggio di navi.

Ed ancora, Suez è una Free Zone collegata ad aree logistiche e portuali; situata strategicamente sulla principale “strada commerciale” tra l’Europa e l’Asia, si estende per 461 kmq; è composta da due aree integrate (Ain Sokhna con Ain Sokhna Port e East Port Said), due aree di sviluppo (Qantara West e Ismailia orientale) e quattro porti (West Port Said, Adabiya, Al Tor e Al Arish).

Il progetto industriale del complesso petrolchimico fa parte delle direttive della leadership politica per approfondire la partnership con il settore privato: “costruire una base industriale nazionale avanzata, dotata delle ultime tecnologie in tutto il mondo, che contribuisca a raggiungere uno sviluppo economico completo per l’Egitto e massimizzi il beneficio delle risorse e dei servizi locali nella produzione di prodotti industriali ad alto valore aggiunto”.



Il complesso petrolchimico mira a produrre polipropilene (PP) nella sua prima fase come prodotto primario da propano grezzo, oltre a produrre idrogeno come prodotto secondario, con investimenti superiori a 2 miliardi di dollari.

Nella seconda fase, con un costo stimato di 4,5 miliardi di dollari, si prevede di espandere la produzione del petrolchimico per includere altri prodotti, oltre a costruire ulteriori unità industriali complementari che si concentrano sulle esportazioni e sulla sostenibilità.

Questo progetto industriale ottiene un insieme di guadagni economici in quanto fornirà oltre 2500 opportunità di lavoro dirette e indirette al completamento della costruzione e all’inizio delle operazioni. Ciò avviene contemporaneamente alla progettazione di programmi tecnici e amministrativi specializzati in materia di sicurezza e salute sul lavoro per elevare ulteriormente i compiti assegnati alla manodopera locale e aumentarne l’efficienza.

Da parte sua, l’Ammiraglio Rabiee ha sottolineato la vision strategica della SCA nel costruire ponti di cooperazione e partnership con partner di successo nel settore privato per massimizzare il beneficio dell’esperienza accumulata e mobilitare gli investimenti per stabilire mega progetti industriali che contribuiscano a costruire l’economia nazionale; in particolare i progetti che generano entrate in valuta estera per rafforzare le riserve in valuta estera.

“La costruzione di un complesso industriale per prodotti petrolchimici su un appezzamento di terreno di proprietà della SCA ad Ain Sokhna – ha aggiunto l’Ammiraglio Rabiee – è in linea con la sua chiara strategia nel diversificare le attività economiche, moltiplicando i flussi di reddito del Canale e ottenendo un valore aggiunto per l’economia egiziana, riducendo così i costi delle importazioni petrolchimiche e con l’intento invece di esportare prodotti per aumentare le riserve di valuta estera del tesoro egiziano.

Il Dr. Ahmed Moharram, fondatore e amministratore delegato di Anchorage Investments, ha espresso il suo orgoglio di entrare a far parte della SCA come partner strategico nel complesso Anchor Benitoite, sottolineando che questa partnership riflette una visione e un impegno reciproco per creare progetti a lungo termine, nonché la volontà di creare industrie di livello mondiale che mirino alle esportazioni e superino i limiti dei beni comuni.

Il complesso di Anchor Benitoite costituisce la prima fase di una più ampia visione industriale e di una strategia di sviluppo per le industrie chimiche basata sull’export e sull’allineamento con i principi di sostenibilità.

Anchorage Investments, per il progetto, si è valsa del contributo di aziende internazionali nei settori della tecnologia, dell’ingegneria e delle costruzioni, nonché di vari partner strategici. La struttura del progetto è stata realizzata in conformità con le migliori pratiche globali per garantire governance, trasparenza e flessibilità nel lungo periodo.

L’accordo è stato firmato presso la sede della SCA, nell’edificio Al-Irshad, a Ismailia, dal Dr. Montaser Khalil, Direttore del Dipartimento Finanziario, in rappresentanza dell’Autorità del Canale di Suez e dal Dr. Ahmed Moharram, Fondatore e Amministratore Delegato di Anchorage Investments.

Abele Carruezzo

(Canale di Suez; foro courtesy gallery SCA)