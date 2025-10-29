Luxor, nave da crociera in fiamme, sessanta italiani evacuati

(Foto courtesy Cairo 24, dopo l’evacuazione e messa in salvo di tutti i turisti e lavoratori di bordo)

Il Cairo. Incendio scoppiato a bordo di uno degli hotel galleggianti – la nave Empress – nella zona pranzo, ieri sera.

Fonti hanno dichiarato al sito ‘Cairo 24’ che l’incendio è scoppiato nella zona bar a causa di un cortocircuito, per poi propagarsi ad altre parti della nave.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono riusciti a domare completamente le fiamme in breve tempo.

Cairo 24 riporta che l’incendio ha provocato tre feriti, tra cui due membri dell’equipaggio, che sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche.

Intanto, la Farnesina e l’ambasciata al Cairo stanno monitorando la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera Empress, con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni. Lo fa sapere la Farnesina sottolineando che il Ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione.

Il Sindacato delle Guide Turistiche di Luxor ha rilasciato un comunicato, in cui ha espresso i suoi sinceri ringraziamenti e gratitudine alle Forze di Protezione Civile per i grandi sforzi compiuti durante l’incendio scoppiato in uno degli hotel galleggianti nella zona pranzo di Esna ieri sera, sottolineando che la velocità di risposta e la professionalità del trattamento hanno contribuito al salvataggio di tutti i turisti e i lavoratori a bordo dell’imbarcazione senza perdite umane.

La dichiarazione ha spiegato che le foto che circolano sui social media della nave bruciata in uno stato deplorevole sono state scattate dopo che tutti i passeggeri e i lavoratori ne sono usciti, osservando che l’incendio è stato limitato all’inizio prima di diffondersi in seguito dopo il processo di evacuazione, sottolineando che tutti i turisti stanno bene e nessuno di loro è stato ferito.

Il Sindacato ha affermato il suo profondo rispetto e apprezzamento per i media e la stampa egiziana, sottolineando l’importanza di indagare sull’accuratezza e la trasparenza nel trattare le notizie relative al settore turistico, al fine di evitare di diffondere qualsiasi pubblicità negativa che possa danneggiare l’immagine turistica dell’Egitto, soprattutto con l’avvicinarsi dell’apertura del Grande Museo Egizio, che rappresenta un evento globale imminente.

Il Sindacato delle Guide Turistiche di Luxor ha fatto appello alle Autorità interessate e alla Polizia Investigativa su Internet per intraprendere un’azione legale contro le pagine che rivendicano lo status di siti web di notizie senza una licenza ufficiale, perché causano la pubblicazione di notizie false o video che danneggiano la reputazione del settore turistico e danneggiano l’interesse nazionale.

Il Sindacato ha concluso la sua dichiarazione sottolineando che l’Egitto è stato e rimarrà al sicuro grazie alla consapevolezza del suo popolo e alla solidarietà delle sue istituzioni, e ha salutato tutti coloro che hanno contribuito a salvare vite umane e a preservare la reputazione del turismo egiziano.

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, la Farnesina esorta a contattare l’Ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l’Unita di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.

Abele Carruezzo