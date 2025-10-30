Trump approva il programma dei sottomarini a propulsione nucleare della Corea del Sud

(Donald Trump e Lee Jae-Myung; foto courtesy Ministero Difesa Sud Corea)

Il presidente Donald Trump ha annunciato il giorno dopo la relazione Corea del Sud-Stati Uniti (30 ottobre, ora della Corea) di aver ufficialmente approvato la costruzione di sottomarini a propulsione nucleare in Corea del Sud

Seul. “Il rapporto Corea del Sud-Stati Uniti l’alleanza militare è più forte che mai”, ha detto Trump tramite la piattaforma di social media Truth Social, aggiungendo che “ha dato alla Corea del Sud il via libera per costruire sottomarini a propulsione nucleare per sostituire i vecchi sottomarini diesel”.

Secondo i media coreani, la costruzione di sottomarini a propulsione nucleare non è solo un mero progetto di difesa, ma richiede anche supporto tecnico e fornitura di carburante da parte degli Stati Uniti, nonché il miglioramento dell’accordo sull’energia atomica ROK-USA. La dichiarazione di Trump rilancia un segnale che gli Stati Uniti sosterranno il programma pertinente a livello politico.

Nel suo post sui social media, Trump ha dichiarato: “Il cantiere navale statunitense Hanwha Philly svolgerà un ruolo importante nella costruzione dei sottomarini a propulsione nucleare della Corea del Sud”.

Il cantiere navale Hanwha Philly – ancora non designato – è considerato un importante impianto di costruzione navale statunitense acquisito da Hanwha Group lo scorso anno ed è il fulcro del progetto Corea-Stati Uniti.

I media coreani hanno anche affermato che la dichiarazione di Trump è stata interpretata come “una dichiarazione che rafforzerà la Corea del Sud e gli Stati Uniti nella cooperazione tecnologica in risposta ai vincoli posti dalla Cina”.

Il presidente Lee Jae-Myung ha dichiarato che “i sottomarini a propulsione diesel hanno una capacità di immersione limitata” e ha sottolineato che “se la fornitura di carburante è consentita, la Corea del Sud può costruire sottomarini a propulsione nucleare con armi convenzionali utilizzando la propria tecnologia e contribuire alla difesa della penisola coreana”.

Secondo quanto riferiscono i media sud-coreani, Donald Trump ha accettato immediatamente e ha incaricato consultazioni di follow-up, il che significa che la volontà del Governo sudcoreano di introdurre sottomarini a propulsione nucleare è stata sostanzialmente pubblicizzata.

Da parte sua, il Ministro della Difesa sudcoreano Ahn Kyu-bak ha risposto: “La Corea del Sud ha tutte le condizioni per costruire sottomarini a propulsione nucleare, e l’unica cosa che manca, il combustibile nucleare, può essere fatto in collaborazione con gli Stati Uniti”. Per quanto riguarda la possibilità che venga costruito presso il cantiere navale Hanwha Philly negli Stati Uniti, Ahn Kyu-bak ha dichiarato: “Ulteriori discussioni tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti dovranno essere tenute su questo tema”.

Abele Carruezzo