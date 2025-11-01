Gli Usa sono pronti a colpire il Venezuela

(Foto courtsy US Navy)

Navi d’assalto e marines pronti a colpire porti e laboratori contro il regime di Nicolas Maduro

Secondo il Miami Herald e il Wall Street Journal, Trump potrebbe ordinare raid sul paese per colpire le centrali della droga. Trump nega e Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran

Washington. Gli Stati Uniti starebbero per attaccare le basi dei narcos in Venezuela. Secondo quanto riportato dal Miami Herald e dal Wall Street Journal, l’attacco sarebbe imminente. Donald Trump nega ed afferma di non avere intenzioni per attaccare il Venezuela.

Gli attacchi pianificati, riportati dal Wall Street Journal, hanno l’obiettivo di distruggere le basi militari utilizzate dal cartello della droga Soles che, secondo gli USA, è guidato dal presidente venezuelano Nicolas Maduro e gestito da esponenti di spicco del suo regime.

Intanto, da settimane navi militari della US Navy stazionano davanti le coste venezuelane e pare che l’operazione militare sarebbe questione di ore.

Il Wall Street Journal afferma che il piano di attacco prevede “la distruzione delle installazioni militari utilizzate dall’organizzazione dedita al narcotraffico”. Esistono molti nascondigli dei narcos, soprattutto basi, porti, piste, depositi che, stando alla Casa Bianca, sono usate da trafficanti per trasferire la droga verso il territorio americano o in altri paesi.

Per gli Stati Uniti – a detta del Segretario USA della guerra – i contrabbandieri sono come gruppi terroristici e saranno ricercati come si è fatto per i seguaci di Al-Qaida o del Califfato.

Il Pentagono ha schierato nei Caraibi anche un dispositivo diretto da una Joint Task Force creata ad hoc; a tasle forza fanno parte alcune navi da assalto anfibio, unità lanciamissili dotate di missili da crociera, un sottomarino) e una nave cargo trasformata in una base avanzata per i corpi speciali.

Nella base di Portorico, sono presenti caccia F35, droni Reaper, cannoniere volanti, velivoli Osprey ed una componente adatta per le contromisure elettroniche. Inoltre, il comando ha sua disposizione circa 4500 marines ed è in attesa dell’arrivo della portaerei Ford – partita dal Mediterraneo – che aumenterà in modo considerevole la potenza dell’Armada e le opzioni contro l’avversario.

L’azione startegica USA – scrive Wall Street Journal – mira a far cadere il presidente venezuelano Nicolas Maduro, già pianificato durante il primo mandato di Trump.

Intanto, Caracas ha preparato i propri reparti, e Maduro ha scritto a Putin, Cina e Iran chiedendo l’invio di equipaggiamenti militari.

Le forze statunitensi hanno continuato a colpire gli scafi di presunti contrabbandieri nelle acque caraibiche e nel Pacifico: almeno 14 i raid, con quasi 60 morti.

Abele Carruezzo