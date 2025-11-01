Lo shipping globale, oltre alla transizione ecologica, dovrà affrontare il calo della felicità dei marittimi

(Foto courtesy by sito Mission to Seafarers)

Ultimo report Q3 2025: Punteggio di felicità 7.05/10, in calo da 7,54 nel 2° trimestre 2025

Londra. La Mission to Seafarers ha pubblicato la sua ultima edizione dell’Indice di Felicità dei Marittimi, che mostra la percezione delle condizioni di lavoro e di vita in mare in calo, dopo un periodo di incoraggianti miglioramenti all’inizio di quest’anno.

Con la maggior parte degli indicatori che definiscono la vita dei marittimi in declino, l’indice mostra che il livello medio di felicità è sceso a 7,05 su 10 nel terzo trimestre del 2025. Si tratta di un forte calo rispetto al 7,54 del trimestre precedente.

L’Indice di Felicità dei Marittimi è stato fondato nel 2015 ed è stato progettato per monitorare e confrontare i livelli di soddisfazione dei marittimi ponendo una serie di domande, e funge da importante barometro della soddisfazione dei marittimi per la vita in mare. Le domande si concentrano su una serie di questioni, dalla salute mentale e dal benessere, alla vita lavorativa e ai contatti familiari.

L’indagine è distribuita a livello globale per fornire indicatori di questioni chiave relative alla felicità dei marittimi, sia a terra che a bordo. I risultati vengono poi condivisi con l’industria e i principali responsabili delle decisioni per eventuali cambiamenti della vita di bordo delle navi.

Il report dell’indagine Q3 2025 consegna allo shipping globale una panoramica di sfide per cui i marittimi, ancora una volta, sono scontenti; sfide che stanno minando il morale, la sicurezza e la fidelizzazione in tutta la flotta globale.

L’indice rivela un calo delle assunzioni, come pure le opportunità di sviluppo professionale durante il terzo trimestre 2025. Con il livello di felicità della formazione che scende da 7,75 a 6,99, l’industria viene avvertita che i marittimi si sentono scontenti dell’apprendimento guidato dalla conformità che spesso sostituisce il tutoraggio e il trasferimento di competenze.

I marittimi denunciano frustrazioni a causa dei salari, ancora bassi e fermi da anni, nonostante l’aumento delle responsabilità e l’impegno a sostenere la vita operativa di bordo.

Salute e l’esercizio fisico – si legge nel report – sono sempre più compromesse a causa delll’operatività di bordo h24, rimanendo difficile mantenere la forma fisica e la salute generale ed ancora sono insoddisfatti per i congedi a terra; le operazioni di bordo durante gli scali e condizioni commerciali continuano a prevalere sulle esigenze di welfare.

In questo periodo, l’unico aspetto positivo è stato riscontrato nell’area della connettività digitale, confermando che gli investimenti da parte degli armatori e propietari di navi sono stati utili nell’offrire un accesso affidabile a Internet.

Tuttavia, esistono disparità tra le navi, con alcuni equipaggi che godono di connessioni forti, mentre altri lottano ancora con costi elevati e dati limitati.

Il rapporto evidenzia la scarsità delle relazioni con l’equipaggio: area che storicamente è stata considerata più resiliente, mentre oggi evidenzia rapporti fra membri dell’equipaggio sempre più difficili, segnando un punteggio di 7,68 in calo rispetto al trimestre precdedente che era di 8,122.

L’indagine mostra che gli equipaggi che lavorano a bordo delle navi portacontainer sono i più felici, seguiti da quelli a bordo delle navi portarinfuse e delle navi da crociera. Coloro che lavorano su navi offshore, ro-ro e traghetti sono i meno felici.

Nell’introdurre il rapporto, Ben Bailey, Direttore del Programma di The Mission to Seafarers ha dichiarato che “I marittimi ci dicono che le crescenti pressioni operative, i crescenti oneri amministrativi e la continua carenza di equipaggi stanno mettendo a dura prova il loro benessere in tutto il mondo; questi risultati sono un chiaro segnale di avvertimento”.

Abele Carruezzo

*Si allega il report Q3 2025