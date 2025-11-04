Cipro propone un raggruppamento di sicurezza per il Medio Oriente sul modello della NATO e dell’OSCE

Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha proposto la creazione di un’organizzazione regionale per promuovere la sicurezza e la cooperazione nel Medio Oriente,

Nicosia. Il 21° Summit annuale di Cipro, dal titolo “Bridging Continents for Security, Business and Energy”, una due giorni a Nicosia, con le coclusioni previste per oggi 4 novembre. È stata l’occasione per il Presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, per riferire il suo punto geopolitico dell’area del Mediterraneo Orientale e proporre un ‘security plane’.

Il piano mira a trasformare Nicosia in un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.Cipro come piattaforma neutrale per il dialogo nel contesto delle tensioni in Medio Oriente, in particolare con riferimento alla crisi umanitaria a Gaza.

Si è parlato di responsabilità per creare una cooperazione reale nel Medio Oriente senza barriere, soprattutto in questo periodo segnato da instabilità, conflitti e crisi umanitarie.

Cipro, per la sua posizione geografica e il suo impegno alla neutralità, è pronta a offrire una piattaforma sicura per il dialogo.

“La nostra visione è chiara, afferma il Presidente Christodoulides: un meccanismo permanente che riunisca paesi della regione, indipendentemente dalle loro differenze, per affrontare insieme le sfide comuni”.

Dopo gli anni della ‘Guerra Fredda’ si sta verificando una frammentazione dell’ordine pacifico fra gli Stati; basti pensare alla nuova agenda dell’Amministrazione statunitense sul commercio che sta destando incertezze, spingendo molti paesi al ‘protezionismo’; si pensi alla complessa transizione energetica, digitale, sociale e occupazionale, anche se questa trasformazione tecnologica sta incoraggiando molti partenariati internazionali.

In questo contesto, l’importanza della regione del Mediterraneo Orientale è in costante aumento in settori quali la diplomazia, la sicurezza e l’energia.

Cipro, con la sua economia e la sua società aperte, può svolgere un ruolo decisivo. Poiché l’Europa è chiamata a creare una nuova architettura di difesa e sicurezza, il ruolo di Cipro emerge vitale e critico grazie alla sua posizione strategica.

Una strategia coerente dell’UE e una più stretta cooperazione tra l’UE, gli Stati Uniti e i Paesi della regione possono contribuire alla pace, alla stabilità e alla prosperità.

Nikos Christodoulides ha precisato che Cipro potrebbe essere una piattaforma per ancorare la stabilità in una zona di mare più instabile del mondo.

Discutendo pubblicamente l’idea per la prima volta, Nikos Christodoulides ha detto che “Nicosia sta lavorando per ‘maturare le condizioni politiche necessarie’ per creare un’organizzazione regionale di sicurezza e cooperazione”.

“Se volete, una sorta di NATO o una sorta di OSCE del Medio Oriente, ciò sottolineerebbe i benefici della promozione della cooperazione regionale”, ha continuato Christodoulides.

Mentre la NATO è un’alleanza militare occidentale, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) è il successore di un organismo istituito durante la Guerra Fredda per l’Est e l’Ovest per impegnarsi l’uno con l’altro.

Christodoulides aggiunge che Cipro è pronta a guidare l’iniziativa, posizionandosi come ponte diplomatico tra l’Europa e i suoi vicini meridionali.

Cipro, membro dell’UE, ha operato come hub di evacuazione per i civili di nazionalità straniera in fuga dai conflitti in Medio Oriente, compresi i ponti aerei dal Sudan e da altre aree instabili.

Serviva anche come corridoio marittimo per consegnare aiuti a Gaza attraverso un imbarazzante molo di breve durata dell’era Biden e successivamente attraverso Israele.

L’obiettivo è creare un meccanismo regionale permanente per affrontare crisi umanitarie e promuovere la stabilità; favorire il dialogo tra Paesi della regione, inclusi quelli con relazioni diplomatiche complesse.

In sostanza, Cipro si propone come ponte tra Europa e Medio Oriente, sfruttando la sua posizione geografica e la sua neutralità, giusta per offrire sicurezza verso partenariati multilaterali con Paesi della regione, tra cui Israele, Egitto, Giordania e Libano.

Cipro dovrà gestire con cautela le relazioni tra attori rivali (es. Israele vs Iran, Turchia vs Egitto). La sfida per Cipro sarebbe sopportare le pressioni di potenze globali come USA, Russia e Cina che potrebbero cercare di influenzare l’organizzazione.E poi, cìè la questione turco-cipriota: la divisione dell’isola potrebbe complicare la percezione di neutralità.

Il Paese assumerà la presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Ue a partire da gennaio, il che significa che il governo avrà una maggiore influenza nel definire l’agenda a livello europeo.

Il presidente ha sottolineato che una delle sue principali priorità è “avvicinare l’Ue al Medio Oriente e al Medio Oriente allargato”.

Il successo dipenderà dalla capacità di mantenere una posizione equilibrata, inclusiva e credibile agli occhi dei partner regionali.

Abele Carruezzo

(Mediterraneo orientale Clker/Pixabay)