I pirati somali riprendono l’azione di abbordare le navi in transito

(Foto courtesy Slot Tankers)

Ieri, una giornata piena di attacchi alle petroliere in navigazione; la compagnia Stolt Tankers ha confermato che una delle sue navi è stata avvicinata al largo della Somalia

Londra. Colpi sparati verso una petroliera segnano una rinnovata attività di pirateria somala.

Il Centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), già la scorsa settimana averva emesso un alert riguardo attività sospette al largo delle coste della Somalia, invitando le navi in transito di prendere precauzioni.

Mentre, ieri, UKTMO Center ha dato l’avviso di un ‘abbordaggio’ segnalando un incidente ad una petroliera in transito al largo della Somalia.

Diverse società di consulenza per la sicurezza hanno segnalato l’incidente, che è stato successivamente confermato dalla compagnia Stolt Tankers e dalle forze del Regno Unito, oltre alle Forze UE presenti nella regione.

Si è trattato della petroliera Stolt Sagaland (44.000 dwt), in navigazione dall’Arabia Saudita all’Africa quando è stata avvicinata lunedì 3 novembre, mentre si trovava a circa 330 miglia nautiche a sud-est di Mogadiscio, in Somalia.

La nave, registrata nelle Isole Cayman e costruita nel 2008, è lunga 182 metri. I rapporti del capitano dicono di aver avvistato quattro individui che si avvicinavano su una piccola imbarcazione dhow con l’intento di salire a bordo della petroliera. La piccola imbarcazione proveniva da una nave madre a circa 5 miglia nautiche a est dalla stessa.

La nave ha aumentato la velocità e ha iniziato manovre evasive, con segnalazioni di diversi colpi sparati da armi di tipo AK-47. La Forza di sicurezza privata presente a botrdo della petroliera ha risposto al fuoco e la piccola imbarcazione, con scafo grigio e bianco, si è ritirata, ritornando alla nave madre.

La compagnia Stolt Tankers riferisce che l’equipaggio è rimasto illeso e la nave ha ripreso la sua rotta.

Si è trattato dell’ultimo di una serie di attività sospette segnalate negli ultimi giorni, che aumentano i timori di una nuova attività di pirateria nella regione, si afferma dal Centro UKTMO.

Ed ancora, sempre ieri, 3 novembre, EUNAVFOR Atalanta ha emesso un avviso di tre possibili incidenti nelle ultime 24 ore, tutti avvenuti nella stessa area al largo di Mogadiscio.

Il 2 novembre, un peschereccio commerciale da 3.500 dwt immatricolato alle Seychelles ha segnalato che uno skiff ad alta velocità si è avvicinato da poppa. Hanno identificato una nave madre nelle vicinanze e hanno emesso una “raffica di avvertimento” mentre la barca si avvicinava. La barca poi ha fatto ritorno alla nave madre.

Circa quattro ore dopo, una nave battente bandiera norvegese, la Spar Apus (63.271 dwt), ha riferito che una barca si era avvicinata a loro, facendo circa 15 nodi. La nave portarinfuse, che sta navigando dal Qatar al Brasile, ha riferito che la barca non aveva alcun segnale di identificazione e non rispondeva alle chiamate. La rinfusa ha aumentato la velocità e cambiato rotta, e la piccola imbarcazione si poi allontanata.

Il terzo incidente, sempre di ieri, è avvenuto circa otto ore dopo. Il primo incidente è avvenuto a circa 360 miglia nautiche dalla costa, il secondo a 446 miglia nautiche dalla costa e il terzo a circa 33 miglia nautiche dalla costa.

L’attività era coerente con le azioni messi in atto dai pirati somali e le Autorità avvertono che il gruppo è probabilmente ancora attivo da una nave madre. Sebbene si siano verificati incidenti con barche da pesca più piccole, da maggio 2024 non si verifica un’aggressione contro una grande nave commerciale.

I pirati somali avevano per lo più fermato gli attacchi alle navi commerciali negli ultimi anni, ma sono ripresi dopo che anche gli Houthi nello Yemen hanno lanciato i loro attacchi alle navi commerciali nel 2023.

E’ vero che gli attacchi degli Houthi fanno più notizia di quelli dei pirati somali. Ma anche quest’ultimi creano disagi allo shipping globale, ma soprattutto mettono a rischio la vita umana in mare!

Abele Carruezzo