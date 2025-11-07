USA: dal 10 novembre pausa di un anno sui dazi sulle gru portuali e sulle tasse delle navi cinesi

(Una portacontainer cinese; foto courtesy Autorità portuale di Long Beach)

Gli Stati Uniti, dopo il patto commerciale con Xi Jinping, concedono di sospendere una serie di sanzioni rivolte all’industria cantieristica cinese

Washington L’Ufficio del Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer ha riferito ieri giovedì dell’impegno di Trump circa la tregua di un anno di sospenzioni delle sanzioni verso la Cina.

L’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha fornito maggiore chiarezza sulla proposta di sospensione di un anno delle tasse in ingresso nei porti e delle tariffe imposte alla Cina nei settori marittimo, logistico e della costruzione navale.

L’Ufficio del Commercio ha proposto di sospendere le tariffe sulle importazioni di gru e telai ship-to-shore dalla Cina, oltre a una sospensione delle tasse riscosse sulle navi mercantili costruite e gestite in Cina che fanno scalo nei porti americani.

La Cina ha accettato di fermare le misure di ritorsione in cambio dell’azione degli Stati Uniti, secondo una scheda informativa pubblicata dalla Casa Bianca, dopo l’incontro della settimana scorsa tra Trump e Xi Jinping.

Secondo l’avviso dell’USTR la pausa delle misure inizierà dal prossimo 10 novembre.

L’Agenzia USTR informa che l”indagine ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 è iniziata durante l’amministrazione Biden, con il sostegno dei sindacati che rappresentano i lavoratori siderurgici e i costruttori navali statunitensi. Trump ha usato l’autorità nel suo primo mandato per applicare dazi su alcune merci cinesi. La politica volta a ridurre il dominio di Pechino nel settore marittimo è stata finalizzata ad aprile scorso e le tasse sulle navi legate alla Cina che attraccano nei porti statunitensi sono entrate in vigore il 14 ottobre.

A partire dal 9 novembre, gli Stati Uniti avevano pianificato di iniziare a riscuotere tariffe del 100% sulle gru ship-to-shore importate, sui telai e sulle parti intermodali, una mossa che prende di mira le attrezzature portuali di fabbricazione cinese.

La Cina si è affrettata a reagire, annunciando tariffe elevate sulle navi di proprietà statunitense che fanno scalo nei porti cinesi. Questi sono entrati in vigore lo stesso giorno delle tasse portuali americane. Pechino ha anche sanzionato le unità statunitensi di un gigante marittimo sudcoreano per i suoi piani di investimento nel settore marittimo americano.

Stante, l’accordo commerciale della settimana scorsa,tra i leader dei due Paesi, la Cina ha prenotato due carichi di grano statunitense in segno di allentamento delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino.

Pechino ha annunciato che dal 10 novembre eliminerà le tariffe che aveva annunciato il 4 marzo per alcuni prodotti agricoli statunitensi. La mossa include la rimozione di un dazio del 15% sul grano statunitense.

Gli acquisti di circa 120.000 tonnellate per la spedizione di dicembre includono un carico di grano tenero bianco statunitense e uno di grano primaverile, riferiscono commercianti con sede a Singapore.

La Cina, il primo mercato per gli agricoltori statunitensi, ha trasformato il suo vasto appetito per le colture statunitensi in una potente merce di scambio per la guerra commerciale. Dopo diversi cicli di dazi, gli acquirenti cinesi hanno in gran parte evitato i prodotti agricoli statunitensi, tra cui grano e soia, a favore di altre forniture.

La compagnia di navigazione COSCO, di proprietà statale cinese, sarebbe stata la più colpita dalle sanzioni proposte da Trump ,con una stima di 1,5 miliardi di dollari di tasse portuali annuali. Nel frattempo, il vettore statunitense Matson, il più esposto alle commissioni reciproche della Cina, ha riferito di aver sostenuto 6.4 milioni di dollari in tasse portuali durante le prime tre settimane del programma.

L’industria marittima ha accolto con favore la sospensione. Joe Kramek, Presidente e CEO del World Shipping Council, ha commentato: “Il commercio globale scorre meglio quando scorre liberamente e una sospensione delle tariffe di spedizione da parte di Stati Uniti e Cina è una vittoria per gli agricoltori, gli esportatori e i consumatori. Evitare costi aggiuntivi aiuta a mantenere il commercio competitivo e mantiene l’accesso alle rotte di navigazione critiche”.

Abele Carruezzo