La HMS Prince of Wales sosituisce nel Mediterraneo la USS Ford diretta verso ovest per Gibilterra

(La HMS Prince of Wales e la RFA Tideforce si dirigono a nord lungo il Canale di Suez; foto courtesy Sjøforsvaret – Norwegian Armed Forces)

Roma. La Marina Militare Italiana e l’Aeronautica stanno guidando le prime fasi dell’esercitazione Falcon Strike 25 nel Mare Mediterraneo e che durerà fino al 14 novembre prossimo; all’esercitazione fa parte il gruppo d’attacco della portaerei britannica (CSG, Carrier Strike Group) guidato dalla HMS Prince of Wales (R09), transitata ultimamente per il Canale di Suez, dove sostituirà la portaerei americana USS Ford dislocata sul fronte con il Venezuela.

Falcon Strike 25 è una complessa esercitazione congiunta di due settimane che coinvolge forze aeree e navali di terra provenienti da Italia, Grecia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. Per l’esercitazione, Prince of Wales avrà per la prima volta a bordo il suo completo ordine di velivoli F-35B, che opererà con velivoli Harrier della Marina Militare italiana.

La partecipazione dell’Italia rappresenta una nuova tappa di “reach, resilance and relevance”, ovvero di portata , resilenza e rilevanza strategica. Le missioni di Falcon Strike 25 simulano scenari di guerra moderna con minacce aeree e terrestri e per azioni di coalizione multilivello. La base principale di rischieramento italiano sarà il 32° Stormo dell’Aeronautica Militare ad Amendola (Foggia).

La Prince of Wales si trova ora nella zona mediterranea lasciata libera dalla USS Gerald R. Ford (CVN-78), che sta navigando attraverso lo Stretto di Gibilterra per l’Oceano nell’Atlantico, preceduta dal cacciatorpediniere lanciamissili classe Arleigh Burke USS Bainbridge (DDG-96) e dalla nave di supporto al combattimento veloce USNS Suppl (T-AOE-6). Secondo gli osservatori online hanno identificato la portaerei che sembra indugiare vicino all’Africa.

Il CSG del Regno Unito comprende ora la fregata norvegese di classe Nansen HMS Roald Amundsen, il cacciatorpediniere Type 45 HMS Dauntless (D33), la fregata Type 23 HMS Richmond (F239), la fregata italiana di classe Carlo Bergamini ITS Luigi Rizzo (F595) e la nave di rifornimento della flotta RFA Tideforce (A139). La RFA Tideforce ha attraversato il Canale di Suez dal Mediterraneo al Mar Rosso per supportare il CSG durante il transito di Suez.

Abele Carruezzo

(Task force in direzione del Canale di Suez; foto courtesy Sjøforsvaret – Forze Armate Norvegesi)

Il logo dell’esercitazione rappresenta in modo simbolico e armonico i valori, gli obiettivi e l’identità della più importante esercitazione multinazionale e interforze dell’Aeronautica Militare giunta alla sua 3ª edizione.

Al centro, su uno sfondo nero, risaltano tre stelle: due di dimensioni minori che rappresentano le passate edizioni e una centrale più grande, che rappresenta l’edizione del 2025. All’interno del semicerchio, un falco, simbolo del 32° Stormo, con uno sguardo fiero e determinato. A chiudere la composizione, nella parte inferiore del cerchio sono presenti i colori della bandiera italiana, chiaro riferimento ai valori morali e istituzionali a cui l’intera esercitazione si ispira e l’Aquila Turrita con la scritta Aeronautica Militare.