MSC sospende temporaneamente i suoi servizi da/per il Mali

(Foto courtesy MSC)

Ginevra. L’altro giorno, il Gruppo italo-svizzero MSC ha sospeso il trasporto merci verso il Mali. Il colosso mondiale delle spedizioni marittime, Mediterranean Shipping Company (MSC) – riferisce una nota posta sul proprio sito web – segna la sospensione, al momento indeterminata, delle proprie operazioni terrestri in Mali,

La causa è dovuta al deterioramento della situazione delle condizioni di sicurezza, oltre alla carenza di carburante, necessaria per il trasporto terrestre delle merci destinate al Mali. Blocco imposto con la violenza dal Gruppo di Sostegno all’Islam e ai Musulmani (JNIM), organizzazione armata jihadista affiliata ad Al-Qaeda.

Di conseguenza, e con effetto immediato, MSC non accetterà più prenotazioni per il Mali (tramite B/L e tramite molo B/L e transito verso il Mali), fino a quando la situazione non sarà risolta. Questa misura si applica a tutti i porti di scarico, compresi i corridoi di Abidjan, Dakar, Tema, Lomé e Conakry.

Una situazione che ostacola gravemente i flussi di importazione, gravando pesantemente sull’economia maliana. Questi due fattori hanno portato a un aumento significativo dei costi e dei tempi di consegna, congelando il commercio regionale.

All’inizio della scorsa settimana anche la società armatrice francese CMA CGM aveva annunciato la sospensione delle sue consegne al Mali, revocandola in seguito dopo avere raggiunto un accordo con le Autorità dello Stato africano.

Il quotidiano senegalese cita inoltre fonti vicine al Ministero dei Trasporti maliano secondo cui la ripresa delle attività da parte di CMA CGM è stata possibile dopo una riunione tenuta con le Autorità Militari al potere a Bamako. Durante la riunione, le discussioni si sono concentrate sulle condizioni logistiche e di sicurezza del trasporto terrestre, che è stato gravemente colpito dalla carenza di carburante e dalla persistente insicurezza su alcune rotte transfrontaliere.

Dal canto suo, il governo di Bamako accusa i servizi segreti algerini “di armare e finanziare gruppi jihadisti, in particolare il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (JNIM), allo scopo di destabilizzare e indebolire dividendolo il Mali”.

Da inizio settembre il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim) ha bloccato l’afflusso di cisterne di carburante in Mali, a partire dalle località al confine con Senegal e Mauritania, fino alla capitale Bamako.

Una mossa messa in atto in risposta alla decisione della Giunta militare di tagliare i rifornimenti nelle aree più remote del Paese, dove trovano rifugio i jihadisti stessi, per danneggiare le aziende maliane ritenute collaboratrici delle Forze Armate Maliane (FAMa) del generale Assimi Goita, il leader della Giunta militare.

Tuttavia, per tutte le prenotazioni accettate prima dell’avviso di sospensione, MSC offre delle opzioni consultabili sul sito web MSC. Per le merci già in transito, vengono offerte ai clienti diverse soluzioni: ritorno al porto di origine, cambio di destinazione, consegna al porto di sbarco o deposito temporaneo a cura dell’azienda ma a spese del cliente, fino alla ripresa del trasporto su strada.

Nel quadro del rapido degenerarsi della sicurezza, la scorsa settimana le rappresentanze diplomatiche dei principali Paesi occidentali – dagli Usa alla Germania, all’Italia – hanno esortato i loro connazionali a lasciare il Mali.

Abele Carruezzo