I pirati evitano la cattura e raggiungono la Somalia facendo perdere le loro tracce

(La Fegata spagnola ESPS Victoria accanto al dhow in fug; foto courtesy EUNAVFOR)

I pirati sono fuggiti e le Forze europee collaboreranno con le Autorità somale per perseguire la loro cattura e il loro processo

Una situazione – non chiara ed incresciosa – durata per molti giorni circa l’inseguimento e la cattura dei pirati; le Forze navali dell’operazione EUNAVFOR Atalanta hanno abbordato un dhow che era stato utilizzato come nave madre per molteplici attacchi di pirati alle navi mercantili.

Il Gruppo d’Azione Pirata (PAG) legato ai recenti incidenti è monitorato da vicino dalla Marina indiana e dall’operazione EUNAVFOR ATALANTA e attualmente “non vi è alcuna minaccia da parte di questo gruppo per le navi mercantili”, ha dichiarato utimamente il Centro di Sicurezza Marittima dell’Oceano Indiano (MSCIO) dell’UE.

Le Forze dell’EUNAVFOR e della Marina indiana, dopo giorni di inseguimento, hanno raggiunto un dhow occupato dai pirati nell’Oceano Indiano mitigando il rischio che questi pirati rappresentano per la navigazione.

Il Gruppo d’Azione Pirata somalo aveva usato il dhow, battente bandiera iraniana, il mese scorso, e minacciava le spedizioni internazionali dall’inizio di novembre.

La piccola imbarcazione viene usata come base operativa in alto mare mentre i pirati usano altre barche le barche per inseguire le navi mercantili nelle vicinanze.

Infatti, hanno abbordato la petroliera Hellas Aphrodite sparando dei colpi d’arma leggera e sono saliti a bordo lo scorso 6 novembre in una posizione a circa 560 miglia nautiche a sud-est di Eyl, in Somalia, un’ambiziosa azione a lungo raggio nel centro dell’Oceano Indiano.

La task force della Marina indiana e dell’EUNAVFOR ha rintracciato e raggiunto il dhow l’8-9 novembre. I soccorritori non hanno condotto un’azione di cattura, poiché i pirati tenevano in ostaggio l’equipaggio del dhow e minacciavano di uccidere, secondo la società di Consulenza sui Rischi Marittimi Vanguard Tech.

Ieri, EUNAVFOR ha riferito che il dhow era riuscito a tornare fino alla costa nord-occidentale della Somalia, dove i pirati lo hanno abbandonato riuscendo a fuggire. L’equipaggio del dhow è rimasto illeso e le prove sono state recuperate a bordo della nave.

“Il Pirate Action Group (PAG) che opera nell’area è stato definitivamente femato”, riferisce EUNAVFOR in un comunicato. “Atalanta continua a lavorare con il governo federale della Somalia e il governo federale del Puntland per localizzare e arrestare i presunti pirati”.

Abele Carruezzo