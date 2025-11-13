Regno Unito: dal 2026 vietato aiutare la Russia con servizi marittimi per il GNL

(Raffineria russa offshore; foto courtesy Lukoil)

Il divieto per le aziende britanniche di sostenere le esportazioni russe sarà introdotto gradualmente nel corso del 2026

Londra. Per il 2026, il Regno Unito conferma l’intorduzione a piccoli passi del divieto sui servizi marittimi britannici che supportano le esportazioni di GNL russo; tempi e modi concordati con l’Europa.

Le restrizioni riguarderanno i servizi di spedizioni, l ‘intermediazione, l’assicurazione e gli accordi di finanziamento utilizzati per spostare e coprire i carichi di GNL, esclusa la proprietà del carico. Le controparti legate alle catene del valore sanzionate si trovano di fronte a opzioni ridotte.

L’UE ha accettato di interrompere le importazioni di GNL russo a partire dal 1° gennaio 2027, quindi i limiti di servizio del Regno Unito nel 2026 spingono la preparazione in anticipo rispetto al taglio europeo

Sicuramente, le clausole contrattuali per il 2026-27 conterranno dichiarazioni più rigorose in materia di origine, instradamento e assicurazione per preservare la conformità. Probabilmente, ci sarà visibilità per i proprietari che pianificano l’implementazione della flotta; meno flessibilità per le operazioni che si appoggiano agli ecosistemi del Regno Unito o dell’UE.

Il Ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper ha annunciato le misure durante la riunione dei Ministri degli Esteri del G7 a Niagara, in Canada. Anche se dal 2023, l’UK aveva vietato l’importazione del GNL russo, le aziende britanniche sono ancora in grado di fornire servizi per le petroliere che trasportano il carburante super-raffreddato.

Da sottolineare, che il Regno Unito ha disposto un ulteriore finanziamento di 13 milioni di sterline per aiutare a riparare la rete energetica dell’Ucraina, che ha subito ripetuti bombardamenti durante la guerra.

Abele Carruezzo