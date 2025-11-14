Golfo di Oman, petroliera sequestrata dall’Iran

(UKMTO ha emesso alert per un possibile incidente nello Stretto di Hormuz; foto courtesy UKMTO)

La petroliera greca ‘si dirige verso l’Iran’ in un improvviso cambio di rotta dopo un approccio sospetto

L’alert è stato dato un con “AVVISO UKMTO 042/25”. L’UKMTO, United Kingdom Maritime Trade Operations Centre, ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 20 miglia nautiche a est di KHAWR FAKKAN, Emirati Arabi Uniti. Le Autorità stanno indagando. Si consiglia alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta all’UKMTO.

Questa mattina, 14 novembre 2025, una petroliera è stata osservata dirigersi verso le acque iraniane dopo un improvviso cambio di rotta nello Stretto di Hormuz. La nave delle Isole Marshall si stava dirigendo a sud attraverso lo Stretto di Hormuz.

Si tratta della nave Talara, battente bandiera delle Isole Marshall, gestita da Columbia e di proprietà della cipriota Pasha Finance; la nave è stata fermata da tre piccole imbarcazioni appartenenti all’esercito iraniano mentre transitava nel Golfo di Oman per un viaggio dagli Emirati Arabi Uniti a Singapore.

Poi, di fatto, la petroliera è stata dirottata con il suo carico (73.371 dwt) verso la costa iraniana.

L’ultimo attacco con sequestro di navi da parte dell’Iran (Forze Militari iraniane – Corpo delle Guardie Rivoluzionarie islamiche) risale all’aprile del 2024; si trattava della nave MSC Aries, una portacontainer battente bandiera portoghese, che navigava in acque internazionali, quando è stata abbordata da un elicottero.

Abele Carruezzo