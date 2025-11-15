L’inverno e le sanzioni fanno decidere di tagliare la produzione di gas dell’Artic LNG 2

(Parte di Arctic 2 della Novatek; foto courtesy Novatek)

Novy Urengoi. La navigazione – causa dell’accrescimento di spessore del ghiaccio – lungo la rotta del Mare del Nord inizia ad essere più complicata per raggiungere l’impianto sulla penisola di Gydan, l’Artic LNG 2.

Già da ieri, nelle acque artiche, è consentito navigare solo alle navi di “Ice Class 3” o superiore, con scafi rinforzati, senza una scorta di un rompighiaccio. Le navi “Ice Class 2” sono ammesse con una scorta rompighiaccio, secondo le normative russe.

La maggior parte delle petroliere che dislocano per l’Arctic LNG 2 non sono certificate ‘Ice Class’ e, a causa delle sanzioni energetiche occidentali, l’impianto non può espandere la sua flotta.

L’impianto Arctic LNG 2, di lavorazione ed esportazione, era stato presentato come il progetto di punta della Russia per il GNL; ora sanzionato da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, l’impianto ha iniziato a ridurre la produzione di gas dopo aver raggiunto i record di ottobre, poiché lo spessore del ghiaccio invernale rende le esportazioni più impegnative e meno sicure.

L’impianto, situato al di sopra del Circolo Polare Artico, è fondamentale per la Russia che intende aumentre la produzione di gas naturale liquefatto entro la fine del decennio, aumentando così la sua quota di mercato globale del GNL dall’8% al 20% entro il 2030-2035. Obiettivo russo pianificato è però minacciato dalle sanzioni internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, anche se la Cna si è impegnata di importare più carburante dall’impianto.

Intanto, la produzione di gas naturale presso l’impianto guidato da Novatek PJSC è scesa sotto i 10 milioni di metri cubi al giorno all’inizio di questa settimana, secondo gli analisti industriali, ma non confemati.

Dati che si confrontano con una media giornaliera di 19,5 milioni di metri cubi per la maggior parte di ottobre, che è stata la più alta da quando Arctic LNG 2 ha iniziato a produrre carburante super-refrigerato alla fine del 2023 – dati sempre non confermati da Artic LNG2-.

Secondo JPMorgan, quasi un terzo dell’attuale potenziale di esportazione di petrolio via mare della Russia è ora bloccato nelle petroliere, poiché le sanzioni statunitensi hanno sconvolto i flussi di greggio e i principali acquirenti della Russia, Cina e India, stanno ancora lottando per valutare le implicazioni delle sanzioni.

Abele Carruezzo