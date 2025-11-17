La Grecia fornirà all’Ucraina GNL USA per l’inverno

(Zelenski e Mitsotakis si incontrano nella villa Maximou ad Atene© ΑΠΕ ΜΠΕ)

Ucraina, Zelensky in Grecia: firmato accordo per gas dagli Usa

Atene. L’Ucraina ha raggiunto un accordo con la Grecia che contribuirà a garantire la fornitura di gas naturale per la prossima stagione di riscaldamento invernale. L’Ucraina ha bisogno di 500 milioni di euro (566 milioni di dollari) per ricostruire le più importanti infrastrutture nei suoi porti del Mar Nero distrutte dai costanti attacchi missilistici e droni russi.

Intanto, le forze del Cremlino continuano ad attaccare regolarmente le infrastrutture energetiche ucraine, causando diffuse interruzioni della produzione di gas, riscaldamento ed elettricità.

Il Premier greco Kyriakos Mitsotakis – ieri domenica ad Atene, alla presenza dell’Ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia – in accordo con Volodymyr Zelenskiy, hanno annunciato che la società ellenica Depa Commercial fornirà alla società ucraina Naftogaz gas naturale statunitense da dicembre a marzo.

L’accordo arriva mentre l’Ucraina è impegnata ad assicurarsi l’energia per l’inverno, dopo che gli attacchi aerei russi nell’ultimo mese hanno distrutto più della metà della sua produzione nazionale di gas naturale.

In base all’accordo raggiunto tra i due Stati, il gas naturale liquefatto sarà rigassificato a Revithusa e poi importato nel sistema di gasdotti del ‘Vertical Corridor’. Per la Grecia, il gas sarà fornito tramite gasdotti dal porto settentrionale greco di Alexandroupolis al porto ucraino di Odessa.

All’inizio di questo mese, Atlantic See – una sussidiaria di Depa e Aktor – ha firmato un accordo con Venture Global per l’acquisto di almeno 0,5 milioni di tonnellate all’anno di gas naturale liquefatto statunitense per 20 anni, a partire dal 2030.

Le consegne di GNL americano sono già aumentate e il paese dell’Europa meridionale vuole avere un ruolo chiave nell’importazione e nell’esportazione di GNL attraverso il cosiddetto Corridoio Verticale, un progetto per espandere la capacità di transito del GNL che fluisce in Grecia e si sposta verso nord in paesi come la Romania e l’Ungheria, nonché l’Ucraina.

Dalla fine di ottobre è già stato attivato un prodotto di capacità speciale (Route 1) per il trasporto dalla Grecia all’Ucraina. La Rotta 1, che ha già ricevuto l’approvazione normativa, parte dal terminale Gnl di Revithoussa.

Gli operatori (DESFA per la Grecia, Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz e l’ucraino GTSOU) si sono recentemente coordinati per offrire questo servizio. Le gare d’appalto si svolgono su base mensile.

Nell’accordo tra DEPA e Naftogaz, il GNL proveniente dagli Stati Uniti dovrebbe essere trasportato attraverso la ‘Route 1’, offerta congiuntamente dagli operatori dei sistemi di trasporto del gas di Grecia, Bulgaria, Romania, Moldavia e Ucraina, hanno dichiarato le società.

L’accordo arriva mentre la Grecia – tramite una strategia governativa – cerca di diventare un hub per il trasporto del gas nella regione e mentre l’Europa ha imposto un divieto totale delle forniture russe.

“L’Ucraina ha accesso diretto a fonti energetiche diversificate e affidabili, mentre la Grecia diventa ora un hub per la fornitura di gas naturale liquefatto americano all’Europa centrale e orientale”, ha detto il Premier ellenico Mitsotakis.

Intanto, su un altro fronte, la Serbia ha ottenuto una licenza di tre mesi dagli Stati Uniti per cercare di trovare un acquirente per la sua compagnia petrolifera di proprietà russa, NIS, che è sottoposta a sanzioni che minacciano le forniture di carburante in vista dell’inverno, ha detto sabato il Ministro dell’Energia Dubravka Djedovic-Handanovic.

L’OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Tesoro degli Stati Uniti, affermando la disponibilità a cedere il controllo della società a terzi, ha inizialmente imposto sanzioni al settore petrolifero russo, tra cui Gazprom GAZP. MM, a gennaio, ma per NIS sono stati rinviati più volte e infine sono entrati in vigore lo scorso 8 ottobre.

Abele Carruezzo