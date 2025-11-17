Nave della droga sospetta, colpita nel Pacifico, tre persone uccise

(La portaerei più grande del mondo, USS Gerald R. Ford (CVN 78), nel Mar Ionio, 4 ottobre 2023; foto courtessy US Navy)

Gli Stati Uniti l’Operazione SOUTHERN SPEAR per colpire le reti di traffico di droga

Washington. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha annunciato che gli Stati Uniti hanno lanciato l’Operazione SOUTHERN SPEAR nei Caraibi e nell’emisfero occidentale, affermando che il suo obiettivo è quello di individuare e rimuovere i “narco-terroristi” e smantellare le reti illecite di traffico di droga.

L’obiettivo principale è la lotta al narcotraffico, ma è ampiamente visto come una significativa dimostrazione di forza, in particolare con le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

L’operazione è guidata dalla Joint Task Force Southern Spear e dal Comando Meridionale degli Stati Uniti (SOUTHCOM). L’operazione prevede un notevole dispiegamento di militari, tra cui circa 15.000 uomini, quasi una dozzina di navi della Marina degli Stati Uniti, incluso il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo, giunta nella regione. Questa è considerata una delle più grandi presenze militari statunitensi nei Caraibi degli ultimi decenni.

“Sabato scorso, gli Stati Uniti hanno condotto un altro attacco contro una presunta imbarcazione per il traffico di droga nel Pacifico orientale, uccidendo tre persone a bordo”, ha detto domenica il Pentagono.

“L’intelligence ha confermato che la nave era coinvolta nel contrabbando illecito di stupefacenti, nel transito lungo una nota rotta del narcotraffico e nel trasporto di stupefacenti”, ha annunciato il Comando Meridionale degli Stati Uniti in un post sui social media.

L’annuncio informava che l’imbarcazione si trovava in acque internazionali quando è stata colpita dalla Joint Task Force Southern Spear.

È stato il 21mo attacco ‘antidroga’ contro le barche dall’Esercito statunitense dai primi di settembre; tentativo definito giustificato di interrompere il flusso di narcotici negli Stati Uniti. Gli attacchi hanno causato più di 80 morti, secondo i dati del Pentagono.

I legislatori del Congresso degli Stati Uniti, i gruppi per i diritti umani e gli alleati degli Stati Uniti hanno sollevato dubbi sulla legalità degli attacchi. L’amministrazione Trump ha affermato di avere l’autorità legale per effettuare gli attacchi, con il Dipartimento di Giustizia che fornisce un parere legale che li giustifica e sostiene che il personale militare statunitense che effettua le operazioni è immune da procedimenti giudiziari.

Sempre domenica, il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che il Dipartimento di Stato avrebbe designato una presunta organizzazione di droga, il Cartel de los Soles, come “organizzazione terroristica straniera”, il che rende un crimine per chiunque negli Stati Uniti fornire supporto materiale al gruppo.

I funzionari statunitensi hanno accusato il Cartel de los Soles di collaborare con l’organizzazione criminale Tren de Aragua per inviare narcotici negli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump ha dichiarato che il presidente venezuelano Nicolás Maduro guida il Cartel de Los Soles, cosa che lui nega.

Il Pentagono ha schierato navi da guerra, caccia e un sottomarino nucleare nei Caraibi mentre i funzionari statunitensi valutano di intraprendere azioni militari contro il governo Maduro.

Le operazioni in corso hanno attirato l’attenzione e la preoccupazione internazionale, con il Regno Unito che avrebbe sospeso la condivisione dell’intelligence a causa delle preoccupazioni sulla legalità degli attacchi statunitensi ai sensi del diritto internazionale.

Abele Carruezzo