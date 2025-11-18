Equipaggio della petroliera sequestrata dall’Iran è al sicuro

(La petroliera Talara: immagine del file courtesy di Cengiz Tokgoz / VesselFinder)

Limassol – Cyprus. Secondo il manager della Columbia Shipmanagement i 21 membri dell’equipaggio della petroliera sequestrata – la Tamara – sono al sicuro dopo la cattura da parte delle forze iraniane.

“La nave è ora ancorata in sicurezza al largo della costa di Bandar Abbas”, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. “Columbia Shipmanagement sta collaborando con partner regionali per risolvere urgentemente la situazione e ottenere il rilascio del nostro equipaggio”.

La petroliera Talara era stata catturata lo scorso venerdì dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) al largo degli Emirati Arabi Uniti, nel Golfo dell’Oman. La nave Talara è una petroliera da 73.000 dwt costruita nel 2010, bandiera nelle Isole Marshall e gestita a Cipro.

Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, le forze iraniane hanno abbordato la nave usando un elicottero, dirigendola verso Est in acque iraniane, fino al punto di ancoraggio a Sud di Bandar Abbas. Per le forse IRGC, la nave trasportava prodotti petroliferi ‘illegalmente’ a Singapore; poi, portata all’àncora per ‘indagini su violazioni di trasporto di merci non autorizzate’.

Sempre il Comando Centrale degli Stati Uniti sul caso ha dichiarato che “… l’uso da parte dell’Iran di forze militari per abbordaggio armato e sequestro di nave commerciale in acque internazionali costituisce una palese violazione del Diritto internazionale e mina la libertà di navigazione e il libero flusso del commercio”. “Chiediamo all’Iran di spiegare alla comunità internazionale la base giuridica delle sue azioni”, continua la nota del Comando USA.

I sequestri di navi di bandiera estera dell’Iran coincidono quasi sempre per contrasti geopolitici, al di là del Diritto internazionale; per l’Iran è un strategia operata per inviare messaggi ai suoi oppositori.

Abele Carruezzo