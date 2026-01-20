Il Regno Unito lancia il Consorzio Nucleare Marittimo

(Da sx:Nick Tomkinson, GNSP; Simon Williams, Rolls Royce; Blair Jamieson, Babcock; Mark Tipping, Lloyd’s Register; Kirsti Massie, Stephenson Harwood; e Mike Salthouse, NorthStandard; foto courtesy LR)

Consorzio Marittimo guidato dal Regno Unito presenta il piano per una flotta a propulsione nucleare

Londra. Il Regno Unito si propone come guida globale alla decarbonizzazione del trasporto marittimo con il Maritime Nuclear Consortium. L’obiettivo è quello di rendere l’UK leader nella propulsione nucleare in un momento in cui anche altre nazioni come Stati Uniti e Cina stanno investendo maggiori risorse in questo campo.

Dai mercati dei capitali di Londra ai Centri ingegneristici settentrionali, il Regno Unito offre anche un ecosistema completo per supportare il trasporto nucleare – coprendo progettazione, regolamentazione, finanza e assicurazione.

Lloyd’s Register (LR) ha convocato il gruppo che unisce competenze di vertice nei settori nucleare, marittimo, assicurativo e legislativo, per stabilire i più alti standard internazionali per navi a propulsione nucleare sicure, protette e commercialmente sostenibili. Altri membri includono Rolls-Royce, Babcock International Group, Global Nuclear Security Partners, Stephenson Harwood e NorthStandard.

L’energia nucleare marittima è una fonte di energia comprovata, avanzata e sicura che può affrontare una delle sfide più difficili nella transizione energetica e senza produrre CO2. Grazie alla nuova generazione di Reattori Modulari Avanzati (AMR), le navi opereranno a piena velocità di progettazione invece che a una lenta navigazione e per anni senza le difficoltà di un bunker, con zero emissioni di carbonio e una sicurezza rigorosa integrata fin dall’inizio.

La membership principale comprende: – Lloyd’s Register (Responsabile, Sicurezza e Segreteria); – Rolls-Royce (Progettazione del Reattore); – Babcock International Group (Progettazione, Costruzione e Supporto Navale); – Partner Globali per la Sicurezza Nucleare (Sicurezza e Salvaguardie); – Stephenson Harwood (Legale e Regolamenti); – NorthStandard (assicurazione).

Il primo programma del consorzio sarà: – Dimostrare una Dichiarazione di Accettabilità Progettuale (SODA) per un reattore modulare avanzato generico e con licenza in sito; – Sviluppare un quadro di certificazione di classe che integri la regolamentazione nucleare e marittima; – Definire un’architettura di sicurezza e salvaguarda per rispettare i requisiti normativi; – Stabilire percorsi di assicurabilità per le navi a propulsione nucleare; – Pubblicare linee guida per l’industria e il governo per accelerare l’adozione sicura.

Più di 700 reattori nucleari marini sono in funzione nelle flotte navali di tutto il mondo. La sfida è adattare quella tecnologia per uso commerciale. Elaborando le regole per i progetti emergenti di reattori, il Regno Unito mira a posizionarsi come uno dei principali sviluppatori di energia nucleare marittima.

Nick Brown, CEO di LR, ha dichiarato: “La decarbonizzazione richiede energia più pulita, standard più elevati e un dovere verso le generazioni future. Il nucleare è pronto a superare quel test”.

Brown ha aggiunto che la prossima generazione di reattori modulari avanzati porta garanzie più severe e la possibilità di introdurre l’energia nucleare nel trasporto commerciale quotidiano.

“Se il Regno Unito – ha evidenziato Brown – sarà all’avanguardia sugli standard globali, il nucleare significherà più di navi a zero emissioni di carbonio. Significherà lavoro nei cantieri navali britannici, nuovi affari nella City e posti di lavoro duraturi per chi costruisce, assicura e naviga la flotta mondiale”.

Abele Carruezzo

(Nick Brown, CEO Lloyd’s Register; foto courtesy LR)