(Terminal di petrolio e gas della Petroleos de Venezuela SA (PDVSA); doto courtesy PDVSA)

Dopo un fermo di quasi un anno, il petrolio venezuelano torna in Europa con le prime spedizioni, dopo l’ok di Trump all’esportazione

Washington. L’Amministrazione Trump ha autorizzato le società alla vendita e l’Europa si prepara a ricevere i primi carichi di greggio del Venezuela.

Si tratta di un intervento unilaterale degli Stati Uniti in Venezuela, che dall’inizio di gennaio ha inteso godere del potenziale di sfruttamento delle vaste riserve petrolifere del Paese sudamericano. E questo al di là che l’incremento della produzione di petrolio pesante in tutto il continente americano, potrebbe avere un impatto negativo sull’ambiente e sui progetti globali di decarbonizzazione.

La produzione petrolifera venezuelana – ad alta intensità di carbonio – estrae un tipo di greggio extra-pesante – API 16° – e acido, difficile da raffinare, quindi considerata inquinante. Infatti, il greggio ha una densità e consistenza simile al catrame con un elevato contenuto di zolfo, rispetto al greggio leggero e dolce di Paesi come l’Arabia Saudita.

L’amministrazione Trump – ultimamente, dopo l’arresto di Maduro – ha detto di voler vendere tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio venezuelano a livello globale, sebbene non abbia ancora specificato una tempistica. I proventi verrebbero depositati in conti controllati dagli Stati Uniti, il che, secondo i funzionari dell’amministrazione Trump, andrebbe a vantaggio sia degli USA che del Venezuela.

Intanto, la nave Poliegos è in viaggio per caricare un milione di barili di petrolio venezuelano e consegnarlo in un porto in Italia (si parla di Augusta), secondo un report marittimo visto da Bloomberg.

Nel documento di carico, figura proprietario Gruppo energetico Vitol (società con sede nei Paesi Bassi), che insieme al Trafigura Group è stato coinvolto dagli Stati Uniti per vendere petrolio venezuelano.

Ed ancora, un’altra petroliera – la Folegandros – è prevista salpare dal Venezuela verso il Mediterraneo nei prossimi giorni.

Le navi, con il carico del greggio venezuelano, sono attese in Europa a febbraio; e comunque anche nell’aprile 2025 ci sono state spedizioni verso l’Europa per conto della Saras Spa – sostenuta dal Gruppo Vitol – per un milione di barili di petrolio Merey 16 (petrolio pesante e acido, prodotto principalmente nella Cintura Petrolifera dell’Orinoco) alla raffineria di Sarroch in Italia, gestita dalla società energetica statale algerina Sonatrach, che ha acquistato petrolio venezuelano per l’ultima volta nel 2022.

Gli Stati Uniti, nel dare l’ok ai commercianti di vendere il greggio venezuelano, hanno pure l’intenzione di emettere una licenza generale per allentare le sanzioni e permettere a più compagnie energetiche di raffinazione di acquistare direttamente dalla compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Il Segretario all’Energia USA Chris Wright ha inoltre dichiarato che le vendite iniziali di greggio pesante venezuelano per un valore di circa 500 milioni di dollari erano state negoziate con uno sconto di 15 dollari al barile per Brent.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy MarinTraffic.com)